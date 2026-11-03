Pedro Rosemblat dio detalles del traje que usó en su casamiento con Lali: "No es cualquier traje"

Pedro Rosemblat se refirió a su casamiento con Lali, puntualmente al traje que lució esta fecha. Tras la publicación de las imágenes, el conductor contó el vínculo especial que lo une con el diseñador que estuvo detrás de su elección y mostró la prenda en detalle.

Pedro Rosemblat contó la historia detrás del traje que eligió para su boda con Lali

Después de dar el "Sí, quiero" junto a Lali, Pedro Rosemblat compartió detalles de uno de los looks más importantes de su vida. El conductor decidió mostrar el traje que eligió para su casamiento con la cantante y contó la historia personal que lo llevó a confiar en una marca con la que tenía un vínculo especial desde hacía muchos años.

A través de sus historias de Instagram, el flamante esposo de Lali explicó que su elección estuvo atravesada por un recuerdo de sus primeros años de trabajo. "Yo era oficialmente joven, apenas había terminado el colegio y trabajaba en un local de ropa cuyo diseñador era un pibe que tenía 23 años, mucho talento y una onda imposible de imitar. Se llamaba mati", comenzó.

Lali y Pedro Rosemblat

Con el paso del tiempo, ambos siguieron sus respectivos caminos profesionales. Mientras Pedro Rosemblat comenzó a trabajar en los medios de comunicación, aquel joven diseñador logró desarrollar su propia marca. "Pasó el tiempo, yo empecé a trabajar en los medios y él abrió su propia marca. Se llama Carbone", contó.

Fue entonces cuando llegó el momento de elegir qué ponerse para su boda y apareció una de sus mayores preocupaciones estilísticas. "Cuando supe que el casamiento era inminente y que tenía que verme impecable entré en pánico porque de los 365 días, hay 350 en los que uso remera negra manga corta", expresó con humor.

Pedro Rosemblat contó la historia detrás del traje que eligió para su boda con Lali

La solución llegó gracias a una recomendación que terminó siendo clave para definir su vestuario. "Dudé, sufrí, temí. Hasta que alguien me iluminó: llamalo a Mati, andá a Carbone", relató Pedro Rosemblat sobre el momento en que decidió ponerse en contacto con el diseñador. Pero para él, la elección no estuvo relacionada únicamente con encontrar un traje adecuado para la ocasión.

En este sentido, destacó la experiencia y el trato que recibió durante todo el proceso. "No se trata sólo del color o de la tela, sino del trato. Me hizo sentir como si yo fuera un piloto de fórmula uno, un modelo de alta costura, el goleador del Calcio", escribió, dejando en claro la importancia que tuvo sentirse cómodo y acompañado en una fecha tan especial.

Finalmente, Pedro Rosemblat se mostró feliz con el resultado y compartió cómo vivió la celebración con su vestuario. "Disfruté, reí, bailé y cada vez que me cruzaba un espejo pensaba 'fa hermano, mirá lo que es esto'. No es un traje, es un Carbone", concluyó.

Así fue el traje de Pedro Rosemblat para su casamiento con Lali Espósito

Además de contar la historia detrás de su elección, Pedro Rosemblat publicó una fotografía en la que permitió apreciar en detalle el diseño que llevó para dar casarse con Lali. El creador del streaming Gelatina apostó por un traje sastrero de dos piezas en color beige claro, confeccionado en una tela de lino y con una caída fluida. El look se destacó por su saco cruzado de doble botonadura, con solapas amplias y una silueta de inspiración clásica que aportó elegancia sin caer en una propuesta demasiado rígida.

Debajo llevó una camisa blanca de cuello clásico, sin corbata y con los primeros botones abiertos, un detalle que le quitó formalidad al estilismo y le dio un aire más relajado. Pedro Rosemblat completó el conjunto con un pantalón de vestir a tono, de corte recto y líneas simples. Uno de los detalles que más llamó la atención fue el prendedor metálico con forma de flor que llevó en una de las solapas. A esto sumó anteojos de sol negros de marco grueso, que aportaron un guiño contemporáneo.

El traje de Pedro Rosemblat para su casamiento con Lali Espósito

De esta manera, Pedro Rosemblat dio detalles del traje que usó en su casamiento con Lali y reveló la historia detrás de su elección. Se trata de un traje que combinó sastrería tradicional, una paleta neutra y detalles personales, a cargo de Matías Carbone, un diseñador que él conoció en el pasado y describió como "un pibe con mucho talento".