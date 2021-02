VIDEO | Cinthia Fernández reveló cuánto hace que no tiene sexo

Para sorpresa de muchos, Cinthia Fernández, una de las mujeres más deseadas y bellas de la Argentina, reveló hoy en "Los Ángeles de la Mañana" cuánto tiempo hace que no tiene relaciones sexuales e impresionó a todas las otras angelitas y al propio conductor, Ángel de Brito.

Luego de volver de una pausa publicitaria Ángel fue directo al grano: "Ustedes no saben todo lo que pasa en los cortes. ¿Cinthia hace cuánto no estás con un hombre? Y ella respondió con certeza: "Y... 23 de diciembre del año pasado es, no, de 2019", aseguró y remató "cuando agarre al pobre desquiciado que venga, lo parto”, contestó la bailarina y afirmó que el último hombre que pasó por su cama fue Martín Baclini.

“¿Un año y dos meses?”, le preguntó De Brito a la futura candidata a diputada y ella agregó "si, es que estoy muy bien, sin que nadie me rompa los quinotos", dijo Cinthia Fernández, pero Yanina Latorre le dijo que puede estar bien teniendo además “una visita higiénica”. A lo que la actriz cerró: “Pero me da fiaca empezar con alguien y conocerlo”.

El contundente mensaje de Matías Defederico en pleno conflicto con Cinthia Fernández

El regreso a las clases presenciales trajo un nuevo escándalo entre Cinthia Fernández y Matías Defederico ya que la "angelita" afirmara que su exmarido y padre de sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca, no cumple con la cuota alimentaria fijada en la justicia sino que también no le da respuestas a las obligaciones que le conciernen respecto a la escuela y a los útiles de las chicas. Y lejos de dejar pasar la acusaciones de ella él hizo un fuerte descargo.

"No subestimen al calladito, su silencio tal vez no se debe a ser tonto. Su silencio, tal vez, se debe a ser sabio. Tal vez esté esperando el momento exacto, calmando su enojo, para hablar con altura y así evitar nivelarse a la bajeza de quienes fallidamente intentan humillarlo", escribió en una historia de Instagram.