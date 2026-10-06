“Baby bailarina”: El mini look de Milenka que mostró una nueva faceta de la hija de Marley

Marley volvió a compartir con sus seguidores un tierno momento protagonizado por su hija menor, Milenka. A través de las redes sociales, el conductor publicó una serie de imágenes de la niña con un mini look inspirado en el mundo de la danza, dejando ver una nueva faceta de la pequeña.

Milenka, la hija de Marley poso con su tutú multicolor y su remera en homenaje a Argentina

Marley publicó un posteo en la cuenta de Instagram de Milenka, en donde se puede ver a su hija jugando dentro de su casa y también, afuera recorriendo las calles con un carrito de juguete, mientras él captura el tierno momento. Sin embargo, el atuendo de la niña terminó siendo el protagonista absoluto de la escena por su diseño alegre y su cantidad de detalles.

Look de Milenka, la hija de Marley//Instagram

Milenka llevaba puesto un tutú multicolor de ballet confeccionado en tul, con una amplia variedad de tonos, una apuesta ingeniosa y que sale de los clásicos colores de una sola paleta. De esa manera, la falda combinaba verde, rosa, azul y naranja, en una propuesta vistosa y divertida que le aportó movimiento y dinamismo al look. “Baby bailarina”, escribió el conductor.

Look de Milenka, la hija de Marley//Instagram

Para sumar el vestuario, la hija de Marley tenía puesta una medibacha blanca típica de danza y unos zapatitos blancos. “Qué hermosa que estás”, dijo el presentador de Por el Mundo en uno de los videos compartidos en Instagram. El look se completó con una camiseta azul que en el frente podía leerse la inscripción “100 % Argentina”, mientras que en la espalda aparecía estampado el nombre “Milenka”. De esta manera, el conjunto combinó el espíritu de la danza con un guiño al orgullo nacional.

Look de Milenka, la hija de Marley//Instagram

El peinado de Milenka, la hija de Marley que completó el look de bailarina

Otro de los detalles que no pasó inadvertido fue el peinado. Marley eligió que Milenka llevara el pelo recogido y adornado con un moño confeccionado con cintas de los mismos colores que la falda. El accesorio terminó de completar la propuesta y reforzó la imagen de pequeña bailarina que el conductor quiso mostrar en sus redes sociales.

Look de Milenka, la hija de Marley//Instagram

La publicación generó numerosas reacciones entre los seguidores, acostumbrados a conocer distintos momentos de la vida cotidiana del conductor junto a sus hijos. “No puede ser más linda, hermosa, y felicito a ese papá”, “Hermosa”, “Qué lindo look de Milenka”, “La futura bailarina del Colón”, “Futura artista”, fueron algunos de los comentarios que recibió la hija del conductor.

A través de sus cuentas, Marley suele compartir escenas familiares, viajes, juegos y situaciones espontáneas que permiten ver el crecimiento de Mirko y Milenka. Además, esas fotos están replicadas en las cuentas de Instagram de sus hijos que él administra y que permite capturar los momentos más significativos de los pequeños. Su hijo mayor cuenta con más de 5 millones de seguidores, mientras su segunda hija tiene alrededor de 686 mil.