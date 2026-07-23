Marley mostró el increíble antes y después de Mirko: "Así estabas hace 8 años atrás"

Marley compartió un recuerdo que tiene como protagonista a Mirko y que refleja cómo transcurrieron los primeros años de su vida hasta llegar al presente. La imagen mostró un instante de su infancia y permitió observar el contraste con su actualidad, dejando ver cómo creció. A sus ocho años, el pequeño combina su crecimiento con actividades diarias, educación exigente, viajes por el mundo y la complicidad de tener una hermana pequeña.

Marley sorprendió con una imagen que mostró el contraste del crecimiento de Mirko

Marley compartió una imagen que generó gran repercusión al mostrar cómo era Mirko cuando era apenas un bebé. En la postal, se ve al pequeño, de ocho años, con un body blanco estampado con dinosaurios, una foto tomada hace ocho años que contrasta con su presente como hermano mayor. El conductor eligió recordar ese instante y dejar en evidencia el paso del tiempo, mientras sus seguidores destacaron lo mucho que creció el niño desde aquel momento hasta hoy.

Mirko

Cabe destacar que el primer hijo del humorista nació el 27 de octubre de 2017 y actualmente crece rodeado de su entorno más cercano. Desde su llegada, se convirtió en el centro de la vida del presentador, quien lo acompaña en cada etapa de su crecimiento. Con el correr de los años, el pequeño mostró sus gustos y actividades preferidas, entre ellas los deportes, los juegos al aire libre y la curiosidad por aprender idiomas, algo que forma parte de la educación que recibe.

A través de sus redes sociales, Marley suele compartir escenas cotidianas que reflejan cómo transcurre la infancia de Mirko. En ellas se observa su interés por la música, los viajes y las actividades recreativas que disfruta junto a su papá. La relación entre ambos se consolidó como una de las más visibles dentro del mundo del espectáculo. A finales de 2024, Milenka, la segunda hija del presentador, se unió a esta dinámica, destacando la complicidad que los caracteriza a los tres.

Marley y Mirko

En los últimos meses, el niño de apenas 8 años acompañó a su padre en un viaje a Estados Unidos para cubrir de cerca el Mundial, al igual que lo hicieron en 2022. Allí se los vio disfrutando de partidos y actividades relacionadas con el evento deportivo, una experiencia que se sumó a la lista de aventuras compartidas con su familia. El viaje reforzó la idea de que ambos disfrutan de recorrer distintos lugares y de aprender de culturas.

La educación trilingüe y el crecimiento de Mirko, el hijo de Marley, que ya tiene 8 años

La educación de Mirko está pensada en tres idiomas: español, inglés y alemán. En una reciente entrevista, Marley contó que decidió que su hijo tuviera acceso a una formación multicultural desde pequeño, con el objetivo de que pueda desenvolverse en diferentes contextos. Además, el conductor implementó herramientas tecnológicas para acompañar su aprendizaje, incluyendo sistemas de inteligencia artificial que ayudan a organizar sus rutinas.

Mirko

Otro detalle que destacó el presentador fue que su hijo, a pesar de ser una figura pública, no recibe ningún trato especial. La idea es que pueda crecer con hábitos similares a los de cualquier niño de su edad, respetando sus tiempos y fomentando la autonomía. Esta decisión busca que el pequeño se desarrolle en un ambiente equilibrado, donde la prioridad está en su formación y en el desarrollo de sus intereses personales. En cuanto a sus gustos, Mirko disfruta de los juegos familiares, las actividades deportivas, como el taekwondo, y los viajes.

Su personalidad refleja curiosidad y entusiasmo por descubrir nuevas experiencias, algo que se observa en cada salida o actividad que comparte con su papá. Con el paso del tiempo, se convirtió en un niño que combina diversión con aprendizaje, siempre acompañado por Marley en cada etapa. La llegada de su hermana menor, Milenka, también marcó un nuevo capítulo en su vida. Desde entonces, asumió el rol de hermano mayor, compartiendo juegos y momentos que fortalecen su complicidad.

Marley, Mirko y Milenka

Marley compartió un recuerdo que tiene como protagonista a Mirko y que refleja cómo transcurrieron sus primeros años hasta llegar al presente. La imagen mostró un instante de su infancia y permitió observar el contraste con su actualidad, dejando en claro cómo transcurre el crecimiento del pequeño entre rutina, idiomas y viajes por el mundo. Entre juegos y aprendizajes, se consolidó como protagonista de momentos que marcan la rutina familiar.

VDV