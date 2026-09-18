Marley mostró la tierna complicidad entre sus hijos, Mirko y Milenka

La paternidad ocupa el lugar más importante en la vida de Alejandro Marley Wiebe, quien siempre busca compartir los momentos más entrañables de su día a día. En esta oportunidad, el conductor publicó un video inédito que conquistó al instante los corazones de sus seguidores. Las imágenes muestran una escena hogareña llena de espontaneidad, risas genuinas y una complicidad única entre Mirko y la pequeña Milenka.

Marley junto a Mirko y Milenka, una familia que enternece a las redes

Mirko y Milenka: Risas, juegos y complicidad entre hermanos

La vida cotidiana de Marley despierta un entusiasmo enorme entre sus admiradores, quienes siguen cada novedad de la familia. En esta ocasión, el querido presentador sorprendió a todos con una publicación protagonizada por sus dos hijos. Las redes sociales se llenaron de reacciones tiernas al observar la conexión tan cercana que existe entre los hermanos. El clip retrata un momento relajada en la comodidad del living, donde la alegría se adueña del ambiente.

Milenka con un pijama floreado

Durante la secuencia del video, los niños disfrutan a pleno de un juego muy divertido sobre el sillón. Milenka luce un pijama estampado encantador y se ríe a carcajadas mientras Mirko interactúa con ella con total dulzura. El pequeño le saca los zapatitos entre risas cómplices, demostrando el gran cariño que los une. Muy cerca de ellos, un libro infantil de colores vivos acompaña la escena y corona un momento perfecto de juegos en casa.

Alejandro Wiebe disfruta plenamente de cada etapa en el crecimiento de sus hijos y transmite esa felicidad a su comunidad virtual. Cada contenido junto a Mirko y Milenka genera una marea de comentarios cariñosos, donde los usuarios celebran la hermosa familia que formó.

La pícara mirada de Mirko

Estas publicaciones muestran la faceta más íntima de Marley y fortalece un vínculo muy especial con su público gracias a la simpatía de Mirko y Milenka.