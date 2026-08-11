Marley mostró la fascinación de su hija Milenka por los libros: "Niña lectora"

Marley compartió un momento en casa junto a su hija Milenka que mostró cómo la niña comienza a interesarse por los libros. En una tarde familiar, la pequeña imitó a su padre y convirtió la lectura en parte de su juego, reflejando la manera en que los gestos cotidianos se integran en la rutina. La escena se suma a otros instantes que marcan el crecimiento de la segunda hija del presentador, la relación cercana que mantiene con su padre. Este episodio se incorpora a la vida diaria de ambos.

El íntimo momento que compartió Marley con Milenka, mientras la niña leía un libro

En las últimas horas, Marley compartió un momento cotidiano junto a su hija Milenka que llamó la atención de todos. La pequeña, de menos de dos años, apareció con un libro en sus manos mientras balbuceaba como si estuviera leyendo. La escena reflejó cómo las tardes en familia se convierten en espacios de juego y aprendizaje, mostrando la curiosidad de la niña por los objetos que la rodean.

Marley y Milenka

El conductor destacó que la situación se dio porque su hija lo estaba imitando, ya que él también estaba leyendo en el living de su casa. Esa conexión entre padre e hija generó comentarios positivos, resaltando el hábito que el humorista transmite a su hija desde temprana edad. La imagen de ambos con un libro se convirtió en un símbolo, destacado por sus seguidores, de la importancia de compartir actividades simples en el hogar.

La publicación se centró en la espontaneidad de Milenka y en la manera en que reproduce lo que observa en su entorno. El gesto de tomar un libro y simular la lectura muestra cómo la pequeña empieza a incorporar hábitos a partir de la observación dentro de su rutina diaria. En este caso, la escena se transformó en un reflejo de la vida cotidiana y de la relación entre Marley y sus hijos.

“Niña lectora”, escribió junto a la publicación en su cuenta de Instagram. La breve descripción sintetizó la situación y fue replicada por sus seguidores, quienes destacaron el fuerte vínculo entre ambos. La reacción general destacó la naturalidad de la escena y la manera en que la niña se relaciona con los libros, reforzando la idea de que los hábitos se transmiten desde la infancia a través de la convivencia diaria.

Marley emocionó a todos con la reacción de sus hijos, Mirko y Milenka, tras su reencuentro

Tras un tiempo fuera del país por trabajo, Marley regresó y compartió cómo lo recibieron sus hijos, Mirko y Milenka. El encuentro se dio en la entrada de su casa, donde los dos pequeños se mostraron felices de volver a estar con su padre. La escena reflejó la cercanía de la familia y la importancia de los momentos compartidos. El primero en correr al encuentro fue el mayor de los hermanos, mostrando entusiasmo por el reencuentro.

Marley, Mirko y Milenka

Los seguidores del conductor no dudaron en destacar la imagen del niño abrazando a su padre, gesto que sintetizó la alegría de volver a estar juntos. Por su parte, la niña de poco menos de dos años, en brazos, también formó parte de ese recibimiento, completando una escena familiar que mostró la unión entre ellos. “Y así fue el hermoso reencuentro”, escribió el presentador en sus redes sociales.

El posteo de Marley en su cuenta de Instagram compartió cómo vivió ese regreso, destacando la reacción de sus hijos y la manera en que lo esperaban. La situación se presentó como un momento simple y significativo, donde la familia volvió a reunirse después de un tiempo de distancia. El reencuentro se completó con imágenes que mostraron a los tres juntos, disfrutando de la rutina y de la vida en casa.

Marley, Mirko y Milenka

Marley compartió un momento en familia junto a su hija Milenka que mostró cómo la niña comienza a acercarse a los libros en su vida cotidiana. En una tarde hogareña, la pequeña imitó a su padre y convirtió la lectura en parte de su juego, integrando esa actividad en la rutina compartida. La escena se suma a otros instantes que marcan el crecimiento de la niña y la relación cercana que mantiene con su padre, reflejando cómo los gestos simples forman parte de su día a día.

VDV