Video: la violenta pelea de Camila y Florencia Lattanzio en medio de la calle

Florencia y Camila Lattanzio protagonizaron una fuerte pelea en plena calle y el video se viralizó en las redes sociales. Las exparticipantes de Gran Hermano fueron captadas por una vecina del barrio porteño de Saavedra y las imágenes fueron difundidas en LAM.

Camila y Florencia Lattanzio se pelearon en medio de la calle y una vecina del barrio porteño de Saavedra las grabó. Las hermanas habían comenzado una discusión adentro del auto pero todo terminó de la peor manera.

Según relató Pepe Ochoa en LAM, la discusión comenzó dentro del auto: “Florencia manejaba y Camila iba de acompañante. Se estaban literalmente matando, a los gritos y tirando un par de piñas”.

El enfrentamiento escaló cuando Camila Lattanzio le exigió a su hermana que la llevara a la casa de su novio. Ante la negativa de Florencia, que le sugirió que tomara un taxi, Camila le arrebató las llaves del auto y le advirtió: “Hasta que no me lleves, no te las voy a devolver”.

La tensión terminó en la vereda. Camila tomó su valija para irse y Florencia intentó recuperar las llaves, pero la situación derivó en una pelea a los gritos y empujones en medio de la calle. Según Pepe Ochoa, el conflicto duró cerca de una hora y quedó completamente registrado por una vecina del barrio.

Qué dijeron Florencia y Camila sobre su pelea en medio de la calle

Después de que el video de su enfrentamiento en Saavedra se viralizara, las hermanas Lattanzio rompieron el silencio y dieron su versión de los hechos. Lejos de esquivar el tema, reconocieron que la discusión existió, pero remarcaron que se trató de una pelea pasajera como tantas otras que tienen.

"Se viralizó un video de nosotras peleándonos en la calle y les vamos a contar cómo fue la historia. Con Flor convivimos las 24 horas, somos hermanas gemelas, hacemos la mayoría de las cosas juntas y puede pasar que en algún momento discutamos. La gente que nos conoce sabe que tenemos peleas express", se justificó Camila.

"Somos hermanas, nos peleamos y a la media hora nos amigamos", coincidieron las gemelas mientras se abrazaban.

Con estas declaraciones, las ex Gran Hermano buscaron bajarle el tono al escándalo y dejar en claro que, pese a la viralización del video, su relación sigue intacta. Una muestra más de que, entre ellas, las peleas duran poco y la reconciliación nunca tarda en llegar.