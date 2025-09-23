Los hijos de la China Suárez y Benjamín Vicuña volvieron al colegio en la Argentina tras su polémica escolarización en el exterior. En su regreso, el menor de los dos protagonizó un momento espontáneo que llamó la atención de su maestra en el aula y que fue compartido por quienes lo acompañaron en su primer día.

Amancio, hijo de la China Suárez y Benjamín Vicuña, sorprendió a todos con una frase en su regreso a clases

Amancio, el hijo menor de la China Suárez y Benjamín Vicuña, volvió a clases en la Argentina luego de haber iniciado el ciclo escolar en Turquía junto a su madre y sus hermanas. La vuelta al colegio en Buenos Aires estuvo marcada por una frase espontánea del menor que sorprendió a su maestra.

Amancio Vicuña y la China Suárez

Según reveló Pampito en Puro Show (El Trece), el niño expresó “por fin” al comenzar su jornada escolar en el país el 22 de septiembre. El comentario, breve y natural, llamó la atención de su maestra, quien no dudó en preguntarle a qué se refería. Con palabras simples, reflejó el alivio de poder comunicarse con sus compañeros en español.

“Por fin me hablan en mi idioma”, le comunicó Amancio a su docente, explicó el conductor del programa. Con palabras simples, el hijo de la China Suárez y Benjamín Vicuña demostró su alivio por volver a comunicarse en español, luego de haber estado en un colegio donde se hablaba principalmente en inglés.

En las últimas semanas, la escolarización de los tres hijos de la ex Casi Ángeles sorprendió a todos sus seguidores. A su vez, el actor chileno se mostró furioso en varias entrevistas por la decisión que tomó su expareja sin comunicarle nada y por haberse enterado luego de un posteo en las redes sociales de ella.

"Estoy tan orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos. Los amo con toda mi alma. Dos semanas en un nuevo colegio, adaptadísimos, felices", escribió la China Suárez junto a una foto de los menores. En su historia se podían ver a sus hijos, Rufina Cabré, Amancio y Magnolia Vicuña, con uniformes escolares.

Rufina Cabré, Amancio y Magnolia Vicuña

Por su parte, Benjamín Vicuña, al enterarse de que sus dos hijos habían iniciado un nuevo ciclo lectivo en el exterior, dejó en claro su malestar a través de su abogado Máximo Petrachi. Es un tema muy importante, un derecho que tienen ambos progenitores y que, tal como es habitual, fue acordado contractualmente que se decida conjuntamente”, comentó el letrado. A su vez, aseguraron que estaban considerando medidas por el accionar de la presentadora.

Benjamín , Amancio y Magnolia Vicuña

El hijo de la China Suárez y Benjamín Vicuña volvió al colegio en la Argentina y dejó una frase que marcó su regreso a las aulas tras la escolarización en el exterior. El episodio se dio en el marco de su primera clase en el país, con gestos que reflejaron lo que sintió al estar rodeado de niños que hablaban un idioma distinto al español.

VDV