El pedido de Pampita tras el robo en su casa para recuperar los recuerdos de su hija Blanca: "Tiene un valor incalculable"

Este fin de semana, Carolina Pampita Ardohain fue víctima de un hecho de inseguridad: delincuentes ingresaron por la parte trasera de su lujosa casa ubicada en Barrio Parque. Según los informes preliminares, losdelincuentes robaron la caja fuerte de la top model, donde no solo tenía dinero en efectivo y joyas de gran valor, sino que también alojaba allí dispositivos móviles con recuerdos de su hija Blanca, fallecida en 2006.

Como era de esperarse, la conductora dejó de lado su agenda laboral y regresó al país para contener a su familia y realizar el inventario de los faltantes. Al inspeccionar el lugar, se dio cuenta de que faltaban elementos atesorados por ella. "Ruego a Dios que aparezcan esos teléfonos", exclamó en diálogo con la prensa.

El desgarrador relato de Pampita tras perder los recuerdos de Blanca

Esta mañana, Pampita regresó de urgencia al país tras haber sido notificada del robo en su vivienda de Barrio Parque, una exclusiva zona residencial de Buenos Aires donde están alojadas embajadas y es cuidada bajo sistemas de vigilancia privada. Al parecer, a los ladrones poco les importó estas medidas de seguridad puesto a que ingresaron a la casona antigua, propiedad de la modelo de alta costura y sustrajeron la caja de seguridad con elementos de valor no solo económicos, sino simbólicos para ella.

"Entre todo lo que se llevaron, había unos teléfonos. Lo único que me da muchísima tristeza es no tener los videos y las fotos que tienen un valor incalculable para mí, todo lo demás es material", dijo brevemente a la prensa que estaba haciendo guardia periodística en su residencia.

Pese a admitir que la causa se encuentra bajo “secreto de sumario”, razón por la cual no puede propiciar detalles de los hechos, la exjurado de Bailando Por Un Sueño se mostró visiblemente angustiada por el arrebato de fotos y videos referidos a su hija fallecida. "Le pido a Dios que aparezcan esos teléfonos que tienen material que no puedo encontrar en ningún otro lado", exclamó con tono sollozo.

(Noticia en desarrollo)