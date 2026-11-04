Violeta Urtizberea mostró la espectacular torta de cumpleaños de Lila y reveló el talento pastelero en su familia

Violeta Urtizberea compartió en sus historias de Instagram la torta preparada para Lila, su hija con Juan Ingaramo. La actriz aprovechó la ocasión para destacar el trabajo de su prima Majo, quien estuvo detrás de la elaboración. El diseño inspirado en Stitch, el personaje de Disney, sorprendió por sus colores y detalles personalizados, que pueden apreciarse en las imágenes difundidas.

La intérprete mostró el resultado de la preparación y acompañó una de las fotografías con un mensaje dedicado a su familiar. La publicación permitió conocer quién realizó el encargo y el emprendimiento de repostería al que pertenece. El reconocimiento estuvo acompañado por una etiqueta a su cuenta profesional, mientras la pequeña recibió una creación especialmente decorada y muy bien pensada.

Cómo es la torta que mostró Violeta Urtizberea

Violeta Urtizberea compartió una fotografía de la torta de Lila, decorada con una figura tridimensional de Stitch, sentado en el centro y con sus grandes ojos oscuros, nariz azul y orejas abiertas de interior rosado. Un borde de adornos redondeados en tonos celestes, amarillos, naranjas y rosas rodea la superficie, donde también aparecen pequeñas granas de diferentes colores distribuidas sobre la cobertura clara.

La torta inspirada en Stitch para celebrar a Lila.

En la parte delantera pueden verse las letras que forman el nombre de la nena, cada una de un tono diferente, junto al número siete. Los laterales presentan pequeños trazos que imitan confites y, cerca de la base, aparecen tres franjas horizontales en amarillo, turquesa y rosa. La decoración se completa con granas multicolores, distribuidas alrededor del soporte circular sobre el que descansa la preparación.

La historia original también permitió conocer a la responsable del trabajo. La actriz escribió que su prima es "la mejor pastelera" y acompañó el elogio con la etiqueta @el_atelier_de_majo, vinculada con su emprendimiento. El reconocimiento tuvo un carácter especialmente familiar, ya que no se trató únicamente de mostrar el resultado, sino también de destacar públicamente a quien lo elaboró.

Violeta reveló la pasión por la pastelería que hay en su familia.

El personaje elegido pertenece a Lilo y Stitch, la película animada de Disney estrenada en 2002, cuya historia gira alrededor de una niña hawaiana y una criatura extraterrestre. La figura azul ocupa el centro de la creación, con sus características orejas grandes y expresión sonriente.

Lila, la hija de Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo, cumplió siete años

Lila nació en septiembre de 2019 y es la primera hija de Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo. Tiempo después, durante una entrevista con María Laura Santillán para Infobae, la intérprete habló sobre los cambios que experimentó con el crecimiento de su hija. Reconoció que los primeros años habían sido especialmente demandantes y explicó que la posibilidad de dialogar facilitó la crianza. "A partir de ahí para mí fue increíblemente una fiesta", aseguró al describir cómo comenzó a disfrutar esa nueva etapa.

En otra conversación, se refirió a la personalidad de la pequeña y a su relación con los festejos. "Ella es un poco tímida, no le gusta ser el centro de atención ni en su cumpleaños", contó entonces. También mencionó que disfrutaba pintar, escuchar música e interpretar personajes con sus muñecas, actividades que formaban parte de sus intereses durante la infancia.

La familia en una foto de archivo.

Los padres de la nena suelen comparten algunas postales familiares. Una de ellas fue tomada frente a un árbol de Navidad, donde ambos aparecen dándole un beso en cada mejilla. La imagen registra un momento compartido por los tres, con la pequeña sonriendo en medio de una decoración festiva.

Otros retratos permiten conocer situaciones diferentes: en uno aparece sentada cerca del agua, abrazando un peluche rosa. La última fotografía la muestra con una campera violeta y una claqueta de rodaje entre las manos.

Lila en diferentes momentos de su infancia.

Violeta Urtizberea volvió a compartir un detalle familiar, esta vez relacionado con el trabajo de su prima Majo. La pastelera recibió un elogio especial y la difusión de su emprendimiento, mientras el personaje de Stitch y las letras de colores protagonizaron las imágenes de la torta elegida por Lila.