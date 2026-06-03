Así está hoy Lila, la hija de Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo

Violeta Urtizberea es de las actrices argentinas más importantes de la televisión. Su paso por producciones icónicas como Lalola, Las Estrellas o Voley hicieron que su comunidad creciera hasta llegar a más de un millón de seguidores en Instagram. Y además de brillar en su trabajo, su historia de amor también conquisto a su sus fanáticos. En el 2015, blanqueó su romance con el cantante Juan Ingaramo, con quien formó su familia.

Fruto de esta relación nació su única hija Lila Ingaramo, una pequeña que se robó los corazones de todos desde el 2019. Sus padres no dudaron en mostrarla en sus redes sociales, compartiendo posteos tiernos y momentos únicos que viven con ella, resguardando los detalles y la intimidad para ellos. En el 2026, y con 6 años de edad, la pequeña se vuelve una compañía de lujo en los trabajos de Violeta y Juan, y sorprende a todos con el crecimiento que tuvo a lo largo del tiempo.

Lila Ingaramo, Violeta Urtizberea, Juan Ingaramo

La historia de amor de Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo: el nacimiento de Lila

Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo se conocieron formalmente en el 2014, cuando compartieron una cena grupal, tras haber ido a ver actuar a la actriz en la obra teatral Isósceles. Durante meses antes, el nombre de Violeta estaba grabado en la mente del cantante, y esa misma noche se encontró que estaba sumamente nervioso para hablarle. Como Urtizberea estaba en pareja en ese momento, Juan decidió no avanzar y esperar su oportunidad, que llegó en San Valentin del 2015. Tras haberse separado de su pareja de ese momento, el musico no perdió el tiempo y tomó su oportunidad, que comenzó con una relación que sigue en la actualidad.

A los cuatro años de su relación, sorprendieron a sus seguidores en redes sociales y a los medios de comunicación al anunciar que estaban en la dulce espera de su primera hija. En septiembre del 2019, nació Lila, en la Clínica y Maternidad Suizo Argentina, convirtiéndose en la que sellaría el amor de la pareja y su vida en familia. Desde pequeña, fue de las hijas de celebridades más seguidas por todos, dado que sus padres no dudaron en compartir postales junto a la beba en sus perfiles públicos, manteniendo los detalles de su crianza en el ámbito privado e íntimo.

Lila Ingaramo, Violeta Urtizberea, Juan Ingaramo

Así está hoy Lila, la hija de Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo

Lila Ingaramo crece en una casa rodeada de arte, ya sea actuación como música. Esto la llevó a que la creatividad sea su lugar seguro, y que sus padres la feliciten por eso. Los dibujos que realiza son el foco de atención de las postales que sube Violeta Urtizberea, y los cuadros elegidos para decorar la casa donde viven los tres. Sin embargo, también mostró un gran interés en la industria del cine y la televisión, que participa su mamá, y en la música, camino que sigue su papá. En todo momento, no duda de participar de rodajes o grabaciones de video clips, además de disfrutar de obras teatrales que tiene a los artistas como protagonistas.

Lila se roba los comentarios de todos los usuarios de las redes sociales por sus tiernas intervenciones en el día a día de sus papás. Por ejemplo, en el 2024, Juan Ianagaramo subió un video en el piano cantando 'Ya borré tu número del celular', junto a su niña y Miel, amiga de Lila e hija de Mike Amigorena y Sofía Vitola. El mismo fue uno de los ejemplos que dejó en claro el camino del arte en donde crece la pequeña de 6 años, mostrándose curiosa por todo lo que la rodea a ella y a su familia.

Lila, la hija de Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo

Con 6 años, se robó la atención de los seguidores de sus padres por la felicidad que tiene cuando está con ellos y la ternura de sus looks. En todo momento, llama la atención por apuestas bien del estilo pop, combinando colores y mucho maximalismo, al igual que su mamá. La personalidad fashion la convierte en una niña extrovertida, que ve el mundo como si fuera su gran patio de juegos, provocando la risas de todos, pero sobre todo el orgullo de la actriz y el músico, quienes no dudan en demostrarlo en cada ocasión que viven juntos.

Lila Ingaramo, Violeta Urtizberea, Juan Ingaramo

Lila Ingaramo es una de las hijas de celebridades que más se roba la atención de las redes sociales y los medios de comunicación, y que aparecen en los perfiles abiertos de sus padres. Desde que nació, en el 2019, Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo no dudaron en involucrarla a su vida pública, manteniendo en la intimidad su crecimiento y los pasos que va logrando con el correr de los años. A sus 6 años, es parte de rodajes y grabaciones, involucrándose en el trabajo de los artistas y aprendiendo de todo lo que el arte tiene para ofrecerle. Es por eso que también protagoniza postales con disfraces, muestra su conocimiento de maquillaje o decora su casa con dibujos tiernos que se vuelven cuadros dignos del recuerdo.