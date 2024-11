Los capítulos de Wanda Nara y Mauro Icardi continúan, y después de una noche en Gardiner y Tequila, con encuentros y choques incluidos, la conductora fue tajante y desalojó al futbolista de su propiedad.

Wanda Nara desalojó a Mauro Icardi de Santa Bárbara

Desde “A la Tarde” mostraron cómo se vivió en Santa Bárbara el desalojo de Mauricio Icardi de la casa de Wanda Nara.

En las imágenes se ve la parte de afuera de la casa en la que hasta ahora estuvo alojado Mauro Icardi, y las camionetas de L-Gante y Kennys Palacios, quienes junto a Wanda Nara esperaban a la policía para firmar el desalojo del futbolista.

La conductora aseguró hace unos días que “el préstamo de la casa era hasta el 25 (de noviembre)”, ya que ella la necesitaba después de esa fecha. Y aunque Wanda señaló que “presté de corazón mi casa, como lo haría con cualquier persona y como lo hago con mi ex, Maxi López, cada vez que viene a la Argentina”, Mauro Icardi no tenía planeado irse del lugar que pertenece a su ex pareja.

Si bien la relación entre Wanda y Mauro no para de empeorar, la empresaria dijo que “nunca voy a hablar mal del padre de mis hijas, jamás”.

Pese a que la comunicación entre ambos existe, ya que tienen en común a sus hijas Francesca e Isabella, los encuentros no se rigen por la paz.

El encuentro de Wanda Nara con Mauro Icardi y la China Suárez en Gardiner

Después de los cruces mediante redes sociales y también en Tribunales, tanto Mauro Icardi como Wanda Nara decidieron salir, por separado pero al mismo lugar, a despejarse. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho ya que la ex pareja se encontró en Gardiner con la China Suárez.

La relación de Wanda Nara y Mauro Icardi fue en picada después de que él le fuera infiel a la mediática con la China Suárez, lo que se convirtió en una noticia a nivel mundial y que los usuarios de redes sociales se pusieran de un lado o el otro.

Ayer por la noche, Wanda junto a L-Gante fueron a cenar a Gardiner, el bar de los famosos, y se encontraron no solo con Mauro sino que también con la China.

En un principio, los presentes aseguraron que hubo un caluroso altercado entre Wanda Nara y la China Suárez, cuando la ex Casi Ángeles se acercó a saludar a L-Gante. “Sos una buscona. Ya tenés a mi marido libre. Si buscás a Elián, las piñas que te dio Pampita no son nada a comparación de las que te voy a dar yo”, le habría dicho la conductora a la ex de Rusherking.

Estefania Berardi publicó el momento del cruce entre Wanda y la China

Sin embargo, al salir del lugar, Wanda Nara aseguró que “no hubo ningún conflicto” y agregó que la China es “muy buena onda” y que “ya había hablado con ella por teléfono”.

Wanda Nara continuó su vida en pareja con L-Gante y busca firmar el divorcio con Mauro Icardi y obtener la custodia de sus hijas mientras lucha con la presencia del futbolista en el país. Hoy, Wanda logró desalojar a Mauro de la casa de Santa Bárbara, pero el conflicto no termina ahí.

MVB