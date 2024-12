Wanda Nara cumple 38 años y ya se ubica como una de las figuras más reconocidas de la farándula argentina. En este sentido, su círculo íntimo no dudó en demostrarle el amor que siente por ella y, en el festejo realizado el pasado lunes a la noche, todos sus seres queridos disfrutaron, bailaron y celebraron la vida de la empresaria.

De esta manera, la conductora de Bake Off festejó su cumpleaños con una fiesta en su casa de Santa Bárbara y bailó al ritmo de la cumbia argentina, con shows en vivo que le brindaron su novio L-Gante y su amiga Karina “la princesita”.

A partir de esto, tanto la protagonista de la noche como sus amigos y familiares, compartieron en sus redes sociales algunas postales y momentos icónicos de la noche, destacando la sonrisa de la empresaria y reflejando el divertido momento que pasaron entre todos.

Los dos looks total black que usó Wanda Nara para celebrar su cumpleaños

Por su parte, Wanda Nara, que hace algunos días ganó el Martín Fierro de la Moda a mejor estilismo en conducción femenina, sabe cómo lucirse con sus looks, y su cumpleaños no fue la excepción. De esta forma, la mediática se mostró canchera y cómoda, con sus looks total black que resaltaron su melena rubia.

Wanda Nara mostró su look total black posando con sus hijos.

Primero, eligió destacarse con un pantalón de bengalina negro, ajustado al cuerpo para resaltar su figura, y lo combinó con unos zapatos de taco aguja del mismo color y una remera negra manga larga, completando así el primer outfit total black de la noche, que con un maquillaje sencillo y unas ondas casuales en su cabello, resaltó a la cumpleañera.

Además, eligió combinar su primer outfit con una cartera pequeña, también negra, pero con detalles en dorado, haciendo juego con sus aros de argollas. Así, más tarde agregó una camiseta blanca por encima, atada con un nudo a la altura del ombligo de la marca Balenciaga.

Wanda Nara combinó su look total black con una remera blanca.

Por otro lado, con el paso de las horas, Wanda decidió ponerse más cómoda, y después de haber bailado con sus amigos y de haberse tirado a la pileta con su novio L-Gante, decidió hacer un cambio y optó por un conjunto deportivo, compuesto por una remera manga larga de la misma marca que su camiseta blanca y un pantalón de Adidas con las características líneas blancas en sus costados.

Wanda Nara y su look total black deportivo.

De esta forma, la conductora de Bake Off convirtió un outfit deportivo en un look perfecto y estiloso para festejar la última parte de su fiesta de cumpleaños. También, decidió combinar su segundo look con una colita de pelo alto que resaltó su melena rubia cayendo por su espalda.

Así, Wanda Nara se lució en su cumpleaños y demostró, a través de las redes sociales y los videos compartidos por los invitados, la gran noche que tuvo, reflejando así haber empezado sus 38 años de la mejor manera: con risas, amor y baile.

VFT