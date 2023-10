Wanda Nara fue internada de urgencia por un problema de salud que hizo que se convirtiera en el centro de atención de los medios. La empresaria que condujo la última edición de MasterChef hizo que se especule sobre su enfermedad en varios medios.

Wanda Nara

Mientras que ella no quiso decir nada al respecto, Jorge Lanata reveló que Wanda Nara padece leucemia. Si bien la esposa de Mauro Icardi no lo confirmó, tampoco lo negó. No obstante, ella se niega a contar detalles de lo que sufre.

Además, en medio de esta lamentable enfermedad, se conoció que su mejor amigo y estilista fue convocado para el Bailando 2023, conducido por Marcelo Tinelli. Kennys Palacios aceptó la propuesta y confesó que la blonda lo apoyó y acompañó en todo momento.

Kennys Palacios y Wanda Nara

"Wanda me apoyó desde el día uno y ahora, también. Yo me lo estaba replanteando porque no quería que me preguntaran de cierto tema, quería correrme o hacerme a un lado. Wanda me dice que me concentre en mi baile y en mi previa y que no me importe nada más", comentó el peluquero.

El nuevo estilista de Wanda Nara

Al mismo tiempo en que Kennys está participando en el programa de baile y disfrutando de su éxito profesional, Wanda Nara se radica en Italia como parte del mismo concurso pero en su versión europea. No obstante, la rubia decidió cambiar de estilista.

Wanda Nara compartió un video en Instagram hace unas horas. En él presentó a su nuevo estilista. Sin embargo, lo que llamó la atención y generó comentarios en las redes es que el nuevo estilista de la celebridad padece acondroplasia, una forma de enanismo.

