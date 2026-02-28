Wanda Nara mostró su cocina estilo campestre con impronta moderna de su casa de Milán

Wanda Nara volvió a visitar su mansión de Milán, donde vivió mucho tiempo con su expareja Mauro Icardi y su familia. Esta vez, la empresaria cosmética lo hizo acompañada de su actual novio Martín Migueles y, fiel a su estilo, decidió compartir la intimidad de su estadía en una de sus residencias favoritas.

Wanda Nara volvió a su casa de Milán y mostró su lugar predilecto

Wanda Nara volvió a hacer las valijas y emprendió un nuevo viaje junto a Martín Migueles. El destino no fue elegido al azar ya que la mediática decidió volar hacia Italia, donde posee una lujosa residencia. Mediante sus historias de Instagram, mostró cada detalle de la escapada romántica con su pareja y cautivó a sus millones de seguidores.

Primero, Wanda Nara dejó ver que se hospedó en un exclusivo hotel y luego pasó a instalarse en su casa de Milán. Una vez allí, la conductora de Masterchef Celebrity no dudó en compartir los rincones que más extrañaba habitar. Uno de ellos fue la cocina. "Mi casa", escribió en su posteo de Instagram generando fuertes repercusiones.

Wanda Nara y Martín Migueles

Así es la particular cocina que tiene Wanda Nara en su casa de Milán

Tal como se observa en la publicación, la cocina de Wanda Nara posee un estilo rústico moderno con fuerte impronta cálida y acogedora. Predominan los tonos neutros y la madera natural, que aportan sensación de hogar y calidez. Además, el espacio combina muebles blancos de líneas clásicas con una mesada de madera maciza, cuyo acabado natural resalta las vetas y nudos.

En el centro se encuentra una mesa robusta de madera oscura, con apariencia artesanal, acompañada por sillas también de madera con asientos tejidos en fibras naturales, reforzando el aire campestre. En el sector de cocción, sobresale una cocina industrial de estética retro de la marca SMEG, en tono acero con perillas metálicas que aportan un toque vintage y sofisticado.

La cocina de Wanda Nara que combina el estilo campestre con impronta moderna

El respaldo está revestido con azulejos blancos tipo subway, que suman luminosidad y contraste con la pared oscura superior. Esta es una tendencia que cada año regresa con más fuerza y es la más elegida en este tipo de ambientes. En la imagen también se puede ver que la mesada contiene elementos funcionales y decorativos como una batidora de estilo clásico, frascos de vidrio con tapas metálicas, tablas de madera apoyadas contra la pared y utensilios de cocina en un contenedor.

Asimismo, hay una tetera blanca con ilustraciones, que añade un detalle hogareño y delicado. En la parte superior, están los estantes abiertos que exhiben canastos de fibras naturales trenzadas. La campana extractora blanca presenta la palabra “Cuisine”, reforzando el estilo europeo y tradicional del espacio. De esta manera, instalada nuevamente en su hogar italiano, Wanda Nara mostró su cocina estilo campestre con impronta moderna de su casa de Milán y deslumbró por completo a los usuarios de las redes sociales.