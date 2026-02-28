El vestido griego reversionado de Allegra Cubero en su fiesta de 15: diseñado por Laurencio Adot y con inspiración helénica

Este fin de semana, Allegra Cubero celebró su fiesta de 15 con un mega evento organizado por su mamá, Nicole Neumann. La celebración, que comenzó al atardecer y se extendió hasta la madrugada, tuvo una impronta romántica y soñada, con una ambientación cuidada hasta el último detalle. Para su noche soñada, la joven eligió un vestido de estilo griego, que sorprendió a los invitados y también a sus miles de seguidores.

El vestido griego de Allegra Cubero para su fiesta de 15

Para su gran noche, Allegra Cubero apostó por un diseño de inspiración griega firmado por Laurencio Adot. Se trató de una pieza a medida que combinó elegancia clásica y modernidad, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de la velada.

Allegra Cubero en su fiesta de 15

El vestido estuvo compuesto por un corset estructurado en tono oro metálico, que realzaba la silueta y aportaba un guiño majestuoso al look. La pieza se completó con una falda etérea de gasa blanca, de gran caída y movimiento, con delicadas aberturas que sumaban dinamismo y un aire helénico a cada paso. Sobre los hombros, una caída suave de tela blanca evocaba las túnicas de la Antigua Grecia, reforzando el concepto elegido para la noche.

La propuesta no solo destacó por el diseño, sino también por el estilismo integral: Allegra Cubero llevó el cabello suelto con ondas naturales y pequeñas trenzas que enmarcaban el rostro, aportando un toque romántico y juvenil. El maquillaje, en tonos neutros y luminosos, acompañó la estética soft glam, resaltando su frescura.

Una entrada soñada con “rosas vivientes”

Uno de los momentos más impactantes de la noche fue su entrada. Allegra Cubero hizo su aparición acompañada por “rosas vivientes”: un grupo de jóvenes caracterizadas como rosas blancas, que reforzaron la impronta romántica de la ambientación general. La escena, casi teatral, combinó moda y puesta en escena en un cuadro digno de cuento.

Allegra Cubero y Laurencio Adot

Durante la fiesta, la cumpleañera también posó junto a su diseñador, Laurencio Adot, celebrando el trabajo artesanal detrás de la pieza y el proceso creativo que dio como resultado un look tan especial para una fecha inolvidable.

Sin dudas, la primera gran celebración de Allegra Cubero estuvo marcada por la alta costura, la estética romántica y un vestido que evocó la elegancia atemporal de las diosas griegas. Ahora, solo queda esperar el segundo festejo, organizado por Fabián Cubero y Mica Viciconte, que promete volver a sorprender.