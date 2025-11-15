Después de meses en silencio, Mauro Icardi y la China Suárez se sentaron en el living de Mario Pergolini y hablaron de todo. En medio de la charla, la pareja sorprendió al confirmar que se casará una vez que se resuelva el divorcio entre el futbolista del Galatasaray y Wanda Nara.

Tras la inesperada confirmación de boda, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) tuvo una desafiante reacción al publicar una foto junto a su exmarido, Maxi López, y su actual pareja, Martín Migueles.

Mauro Icardi y Wanda Nara

La desafiante reacción de Wanda Nara cuando Mauro Icardi confirmó que se casa con la China Suárez

Mientras se emitía la entrevista de Mario Pergolini a Mauro Icardi y la China Suárez en Otro día perdido (eltrece), Wanda Nara se mostró muy activa en sus redes sociales. En principio, la influencer aprovechó la curiosidad de sus seguidores para mostrar los nuevos productos de su marca de maquillajes y también la intimidad de su camarín en Telefe.

Sin embargo, en simultáneo al anuncio de casamiento entre el futbolista y la actriz, Wanda Nara publicó una picante foto. La conductora de MasterChef Celebrity posó junto a su exmarido, Maxi López, y su actual novio, Martín Migueles.

De esta manera, la empresaria dejó en claro la buena relación que mantiene con el padre de sus tres hijos varones. Además, un detalle que no pasó desapercibido entre los fanáticos fue el lujoso bolso Birkin de Hermès que lució, luego del supuesto robo de una de sus carteras.

Wanda Nara

Cuándo se casan Mauro Icardi y la China Suárez

Mario Pergolini sorprendió a Mauro Icardi al preguntarle cuándo se iba a casar con la China Suárez. Ante la inesperada consulta, el futbolista del Galatasaray empezó a reírse y dijo: "Primero me tengo que divorciar".

"Lo vamos a planificar cuando me divorcie. En marzo de 2026, sale. Hay fecha FIFA, capaz que en esa semana", aclaró el deportista mientras que la actriz lo descolocó con su respuesta: "No lo habíamos hablado".