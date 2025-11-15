Mauro Icardi confirmó que conoció a la China Suárez estando en pareja con Wanda Nara

Este viernes 14 de noviembre, Mario Pergolini fue el encargado de entrevistar juntos, por primera vez, a Mauro Icardi y Eugenia “China” Suárez. La flamante pareja asistió a Otro Día Perdido (eltrece) donde se sometió al picante interrogatorio del conductor quien indagó acerca de los orígenes de su polémico romance. En este marco, el jugador reconoció que conoció a la actriz cuando estaba casado y conviviendo con Wanda Nara.

Mauro Icardi se sinceró y admitió que traicionó a Wanda Nara con la China Suárez

En 2021, Wanda Nara explotaba por el aire al manifestar públicamente que su por aquel entonces marido, Mauro Icardi, le había sido infiel con la China Suárez. “Otra familia que te cargaste por zorra”, escribió la conductora de MasterChef Celebrity al enterarse de la traición del padre de sus hijas Francesca e Isabella. Sin embargo, pese a la insistencia del delantero por recomponer su matrimonio, se dieron una segunda oportunidad, pero las cosas nunca más fueron iguales. Es así que, a mediados de 2024, la empresaria decidió poner punto final a su vínculo.

Mauro Icardi y la China Suárez | Instagram

En este marco, Icardi, aún separado de la mayor de las hermanas Nara, se ponía insistente con los mensajes buscando una nueva oportunidad mientras defenestraba a quien ahora es su flamante futura esposa. No obstante, Wanda anunciaba a viva voz que su exmarido y la actriz estaban viviendo un intenso romance a escondidas, mientras, en paralelo, le rogaba a ella para volver.

Semanas después Mauro Icardi y la China Suárez hicieron oficial su noviazgo desatando un escándalo mediático y judicial que persiste en la actualidad. Pese al arrepentimiento público que el capitán del equipo turco hizo en su momento con Susana Giménez, este viernes en un mano a mano con Mario Pergolini admitió que la conoció en 2021 cuando se desató el denominado WandaGate. “¿Hace cuánto que lo conocés a Mauro?”, preguntó sin vueltas Pergolini. La intérprete señaló: “¿Tres años y medio? Él es mejor que yo con la fecha. De noviazgo sí (la sé), pero me preguntaste desde cuándo lo conocía”, remarcó.

Mauro Icardi y China Suárez | Instagram

La China Suárez reveló que Mauro Icardi es rencoroso

El presentador televisivo también le dio su espacio a Mauro Icardi para que aporte y haga intervenciones sobre su vínculo con la China Suárez. “Yo soy muy picante. Hasta más que ella (la China). Lo que pasa es que a mí no se me reconoce la voz”, sostuvo risueño. Respecto a la pregunta desde hace cuánto que se conocen, el atleta añadió contundente: “Exactos, desde el 2021”. “Hijo de puta, como sos con las fechas”, lo interrumpió ella. “Tengo todo acá”, sentenció mientras se señalaba la sien como sinónimo de buena memoria.

Pero esta virtud a veces se convierte en una filosa herramienta para la pareja. “Eso es un problema para las peleas”, agregó la China Suárez haciendo énfasis en que, a la hora de las discusiones, es bastante “rencoroso”: “Re rencoroso sos”. Mauro, admitió que necesita espacio para bajar el enojo y así volver al diálogo con su pareja.

De esta manera, Mauro Icardi reconoció que, efectivamente, conoció a la China Suárez cuando estaba casado con Wanda Nara. Aunque evitó abordar la parte de sí le fue infiel a su exesposa, esta afirmación hecha más leña al fuego a su feroz enfrentamiento con la madre de sus hijas, con quien mantiene una interminable guerra virtual que genera pasiones en los usuarios en redes.

