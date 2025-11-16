Wanda Nara mandó al frente a Maxi López con el grupo de WhatsApp de MasterChef Celebrity y enojó a los participantes: "Traidor"

En medio de una nueva noche de tensión en MasterChef Celebrity, Wanda Nara expuso a Maxi López y contó que leyó el grupo de WhatsApp de los participantes. Sorprendidos por la confesión de la conductora, los famosos no pudieron ocultar su enojo y más de uno lanzó: "Traidor".

Wanda Nara expuso a Maxi López con el grupo de WhatsApp de MasterChef Celebrity y enojó a los participantes

MasterChef Celebrity volvió a tener una noche cargada de tensión tras el enfrentamiento entre Ariel Rodríguez Palacios y Damián Betular como líderes de los equipos. Sin embargo, antes de que comenzaran a cocinar, Wanda Nara mandó al frente a Maxi López y contó que había leído el grupo de WhatsApp que comparten los participantes del reality.

"Ustedes son bastante chusmas; ese chat de WhatsApp un poco Maxi me lo mostró", reveló la conductora, al mencionar que esta era la semana especial del jurado y que la grabación del día anterior había sido complicada. De inmediato, los famosos —entre ellos Emilia Attias, Miguel Ángel Rodríguez y Sofía "La Reini" Gonet— fulminaron al exfutbolista y más de uno lanzó: "Traidor" y "Eso no se hace".

Por su parte, Damián Betular también cuestionó al ex River: "¿Cómo vas a mostrar el chat?". En su defensa, Maxi López aseguró que lo que dijo Wanda Nara no era verdad y fue categórico: "A Wanda hay que creerle la mitad de las cosas, ¿no lo aprendieron? No le dejé ver nada, pero tiene ganas de verlo".

Maxi López

A pesar de que el deportista intentó defenderse, la empresaria lo desmintió: "Puedo tranquilamente mencionar tres frases que leí, pero no lo voy a hacer porque tengo mucho código". En ese momento, entró en escena Germán Martitegui, quien entre risas comentó que "ya están publicados los chats". Pero, para dar por terminada la conversación, Wanda sentenció: "Serán publicados porque existen los screenshots".

Maxi López se vengó de Wanda Nara y le recordó un viejo amor: "¿No hubo un marroquí por ahí?"

Después de que Wanda Nara lo expusiera frente a sus compañeros, Maxi López decidió vengarse. Mientras la conductora de MasterChef Celebrity se acercaba a su ex para comentar cómo venía su preparación, recibió una dura chicana: "Escuchá, cuscús marroquí".

Sin entender de qué hablaba, la modelo se sinceró: "Yo no entiendo nada". Sin embargo, el exfutbolista redobló la apuesta: "¿No hubo un marroquí? ¿No hubo un marroquí por ahí? El marroquí... ella sabe de quién hablo. Hubo un marroquí en esa película". Finalmente, desconcertada pero entre risas, Wanda Nara admitió el viejo amor y aclaró: "¿Qué me pasás factura si fue todo después que vos?".