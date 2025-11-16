Así fue el casamiento de Coco Sily y Chimi en Berazategui: música de Pedro Aznar, rodeado de famosos y una entrada de película

Tras casi dos años en pareja, Coco Sily y Chimi Meza decidieron coronar su amor con un glamoroso y emotivo casamiento rodeado de personalidades del espectáculo y con una entrada de película. La celebración, oficiada en un lujoso salón de eventos de Berazategui, quedó registrada en las redes sociales del conductor, humorista y comediante donde se vieron las escenas más emotivas de la unión conyugal.

Coco Sily y Chimi Meza | Instagram

El casamiento de Coco Sily y Chimi Meza: una unión llena de emoción

A finales de septiembre de este año, Coco Sily anunciaba su casamiento con Chimi Meza, su flamante esposa a quien conoció hace menos de un año en una reunión de trabajo en el teatro. Desde ese entonces, se volvieron inseparables a tal punto que, este domingo 16 de noviembre llegó el día tan esperado para ambos. El casamiento se realizó en un lujoso salón de eventos ubicado en Berazategui y contó con la presencia de reconocidas personalidades del espectáculo. Entre ellas, Lizi Tagliani quien ofició de madrina de la ceremonia.

Luego del anuncio, el noviazgo del humorista y la coach antológica fue uno de los más comentados en redes sociales y en los programas de espectáculos. Tal es así que, como era de esperarse, algunos programas que abordan temas de farándula se hicieron presentes. Entre ellos, TeleShow (eltrece) quien dialogó con los invitados más destacados de la jornada. “Estuvieron muy emocionados, muy enamorados… Las miradas, a veces, dicen más que las palabras. Fue una celebración íntima, sobre todo porque estuvieron ellos, hablaron sus hijos y fue algo muy maravilloso.

Además, hay un concepto que es la construcción del amor, que es por el que ellos van y que viene de los griegos, por los que es muy lindo que elijan hacerlo”, dijo al medio citado el padre César Rockero, amigo del matrimonio y el encargado de la unión en el altar. En este marco, agregó: “Ellos me convocaron para que realice la ceremonia porque somos muy amigos hace muchos años y querían que yo lo hiciera. A Coco lo conozco hace tiempo y a Chimi la conocía cuando se casó Andrés Calamaro, es un ángel hermoso de persona”.

Chimi Meza realizó una entrada de ensueño

La emoción fue el eje transversal a toda la ceremonia y al festejo en su totalidad. Chimi Meza realizó una entrada de ensueño junto a su padre en un auto deportivo descapotable. Al ingresar al salón donde estaba desplegado el altar lleno de rosas blancas donde la esperaba Coco Sily y el sacerdote, la radiante novia eligió la canción A Primera Vista de Pedro Aznar para llenar de significados ese inolvidable momento en el que juraría amor eterno. Con los ojos visiblemente llorosos por ver a su amada tan bella, el conductor de Código Sily (Pop Radio), la recibió con un romántico beso.

Asimismo, si bien se supo que la presentadora de La Peña de Morfi (Telefe) fue la madrina, otros personajes del medio fueron testigos de este día tan especial para los tortolitos. Entre los invitados se destacaron: Piti Fernández de Las Pastillas del Abuelo, Migue Ángel Rodríguez y su pareja Marcela Gargano, Mariano Iúdica con su esposa, Romina Propato, y Carla Conte y su novio, el productor Ezequiel Corbo; Roly Serrano, Diego Pérez, Javier Calamaro y Daniel Araoz, entre otros.

Como era de esperarse, cada uno de ellos aportó para que Coco Sily y Chimi Meza tengan las fotografías más espontáneas y cargadas de afectos ya que las postales no tardaron en circular en las redes sociales. Cabe destacar que, en este mismo lugar de eventos, Lizy Tagliani y Sebastián Nebot festejaron su casamiento, razón por la cual Berazategui volvió a ser el escenario de las declaraciones de amor más profundas.

