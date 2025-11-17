La vida de Wanda Nara puede ser una gran historia de ficción, desde su irrupción en los medios llena de polémicas a convertirse a una de las empresarias más importantes del país, con una imagen tanto criticada como ovacionada. Por ello, cuando anunció que tendría su propia biopic en Netflix no fue algo descabellado de imaginar, pero nada sería como ella indicó.

La supuesta mentira de Wanda Nara

Wanda Nara es una de las mujeres más halagada y criticada, en la misma medida. La mediática suele ser protagonista de diversas polémicas derivadas en declaraciones que suele hacer y en esta ocasión, el escándalo estalló al conocerse que uno de sus anuncios en realidad sería una mentira, que no se llevaría a cabo.

"Algo que ya les puedo contar, es que firmé contrato para hacer algo que ustedes hace un montón quieren y me pedían. Se viene Wanda Nara: la serie, por Netflix. Empezamos en mayo a grabar y no quería dejar de contarles", compartió en redes sociales Wanda Nara en abril pasado. Este anuncio generó grandes especulaciones sobre el formato, si sería ficcionado o no, aunque ella indicó que su propia madre quería que la producción sea una reality sobre sus vidas, siguiendo sus días.

El nombre de Valentina Zenere fue que más resonó como la actriz que podría interpretar a la mayor de las Nara. Pero con el paso de los meses, la empresaria no volvió a hacer declaraciones al respecto y ahora dieron a conocer que en realidad el proyecto jamás fue una posibilidad para Netflix.

"Nos engañó, otra vez, a todos. Anunció que se venía la serie de Wanda con Netflix", indicó Nahuel Saa en Infama (América). El panelista aseguró que no se hará la producción: "Desde el riñón de la plataforma, me dicen que nunca estuvo en sus planes haber una biopic sobre ella. Inventó todo esto, es totalmente falso". De esta forma, se informó que este nuevo show de Wanda Nara no se hará realidad. Pero si lo haría Mauro Icardi.

“Me dijeron que estos días en los que Mauro tuvo a las nenas habría filmado algún documental con todo: la China, las niñas, los niños, los vecinos, todo”, contó Marcela Tauro en Infama, quien indicó que sería la gran venganza del jugador. Por el momento, Wanda Nara no hizo declaraciones al respecto y desde Netflix tampoco.