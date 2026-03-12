La dura denuncia contra Wanda Nara porque habría abandonado a sus mascotas: “Están al sol, pobrecitos”

Wanda Nara volvió a protagonizar otro escándalo en el barrio donde vive, mientras realiza un viaje por Milán con Martín Migueles. En todas las veces en las que la modelo se alejó de la Argentina, deja a cargo de sus hijos y sus casas a sus seres queridos, como Zaira, Andrés Nara o a su mamá Nora Colosimo. Sin embargo, esta vez, los vecinos apuntaron contra ella y la denunciaron de abandono a sus mascotas. Algunos de los testigos enviaron videos de cómo se encuentran los animales a la televisión abierta.

Wanda Nara

Denuncian a Wanda Nara por abandonar a sus perros

Wanda Nara es una de las modelos más polémicas de la Argentina. En sus redes sociales, no duda en mostrar las mejores postales con sus hijos, sus romances y sus mascotas, además de los descargos y las peleas en las que está involucrada. Sin embargo, y a pesar del amor que quiere transmitir en sus posteos, protagonizó un nuevo escándalo, esta vez con los vecinos de su barrio privado en Nordelta. En medio de un romántico viaje a Milán con Martín Migueles, la conductora de MasterChef Celebrity fue denunciada por abandonar a sus mascotas.

Wanda Nara y Cookie

La noticia la dio a conocer Gustavo Méndez en La Mañana con Moria (eltrece). “Lo que me cuentan es que Wanda Nara habría dejado a dos de sus perros en una especie de canil que está al lado de su casa. Están muy solos y ladrando mucho. Ladran todo el día”, expuso el periodista. De esta manera, aseguró de que, si bien están protegidos para lluvia, se encuentran a la intemperie y no ven a nadie por la casa desde hace 10 días, en coincidencia con la llegada de la modelo a Milán. El debate comenzó en el panel, mientras Méndez leía a una de las testigos. “Están al sol, pobrecitos. Yo paso y no hay nadie en la casa, está totalmente cerrada y ellos ahí. Por lo menos lo que yo vi durante toda esta semana”, le habría contado la vecina.

El viaje de Wanda Nara a Milán: escapada romántica y compromisos laborales

A comienzos de marzo del 2026, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores al mostrar una romántica escapada que realizó a su segunda casa: Milán. Martín Migueles fue su compañero en esta ocasión, quien la acompañó en algunos compromisos laborales y disfrutó de los paisajes urbanos de la ciudad italiana. Se instalaron en el exclusivo Armani Hotel Milano, lugar donde siempre iba con Mauro Icardi. Sin embargo, lo más destacado fue una historia que ella compartió, dando a entender que le había propuesto casamiento.

Además de su escapada de amor, la modelo participó del exclusivo Fashion Week, donde se reencontró con Paris Hilton y volvió a rodearse de marcas de ropa de lujo. Según algunos medios de comunicación, coincidió algunos días con Icardi y la China Suárez, y su estadía allí también sirvió para presentarse en la Justicia, en el contexto del divorcio del futbolista.

Wanda Nara en Milán

Wanda Nara mencionó que este viaje forma parte de una gira laboral, que incluirá Roma y España antes de regresar a sus grabaciones en Argentina para MasterChef Celebrity. Sin embargo, en medio de sus días llenos de amor y moda, recibió una dura denuncia por el grupo de WhatsApp de sus vecinos de Nordelta. Los mismos apuntaron contra la modelo por el abandono de sus mascotas, y compartieron los videos más crudos en la televisión argentina, generando un escándalo a su alrededor.

A.E