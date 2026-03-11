Zaira Nara deslumbró con su look total brown: jean baggy y la campera de cuero que es tendencia

A lo largo de los años, Zaira Nara se consolidó como una de las figuras argentinas más influyentes en el universo de la moda. Con cada publicación en redes sociales, la modelo marca tendencia gracias a estilismos que combinan elegancia, sensualidad y un fuerte espíritu urbano.

Zaira Nara

En esta ocasión, Zaira Nara volvió a captar todas las miradas con un look total brown que resume varias de las claves del estilo actual: monocromía, siluetas relajadas y prendas con personalidad. El conjunto, sofisticado pero moderno, demuestra cómo los tonos chocolate y caramelo pueden convertirse en la fórmula perfecta para un outfit.

El impresionante estilismo con el que Zaira Nara arrasó en redes

El look elegido por Zaira Nara gira en torno a una paleta cálida de marrones que va desde el chocolate hasta el camel, una combinación que estiliza la figura y transmite una estética de lujo silencioso. La pieza protagonista es una campera de cuero marrón tipo bomber, de corte ligeramente oversize y textura brillante, que aporta carácter y una fuerte impronta noventera.

La modelo la combinó con un jean baggy de tiro medio-alto y pierna recta, una de las siluetas que domina la moda actual y que reemplaza al clásico pantalón ajustado. La caída fluida del denim equilibra la estructura del cuero y genera un conjunto moderno, relajado y muy favorecedor.

Accesorios que completan el look de Zaira Nara

Para cerrar el estilismo, Zaira Nara apostó por accesorios que continúan la armonía cromática del outfit. Uno de los protagonistas es un bolso pequeño y estructurado en tono caramelo con herrajes dorados, un detalle que suma sofisticación sin romper la monocromía.

Zaira Nara

El look de Zaira Nara se completa con stilettos en color camel de punta afilada, que elevan inmediatamente el conjunto y aportan una cuota de elegancia clásica. A esto se suman gafas oscuras y su característico cabello largo y lacio, elementos que refuerzan una estética urbana chic y terminan de consolidar un estilismo sensual y moderno.