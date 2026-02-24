Wanda Nara sorprendió a Zaira con las botas más deseadas del invierno 2026: cuánto cuestan y cómo se combinan

Las hermanas Nara volvieron a marcar tendencia. Esta vez, el gesto fashionista vino de parte de Wanda Nara, que sorprendió a Zaira Nara con un regalo de alto impacto: unas botas que ya se perfilan como las más deseadas del invierno 2026.

Wanda Nara apuesta al puffer chic: el regalo millonario que enamoró a Zaira Nara

A través de sus historias de Instagram, Zaira Nara compartió la imagen donde se ven las impactantes botas acolchadas apoyadas sobre una manta de piel, acompañadas por un mensaje simple y contundente: “Regalitos de mi sis Wanda Nara” y un “Te amo” que deja en claro la complicidad entre ellas. Pero más allá del guiño familiar, lo que realmente llamó la atención fue el modelo elegido.

Wanda y Zaira Nara

Se trata de las Pillow Comfort Ankle Boots de Louis Vuitton, un diseño que se volvió icónico por su estética invernal ultra acolchada, que remite a una campera puffer pero para los pies. Confeccionadas en nailon repelente al agua y con el clásico estampado Monogram en el interior, estas botas combinan lujo y funcionalidad, dos claves que dominan las tendencias de la temporada.

El modelo se distingue por su silueta envolvente, caña flexible y una suela micro liviana en tono caramelo que aporta contraste y resistencia. El resultado es un calzado cómodo, urbano y llamativo, ideal para looks après-ski, estilismos comfy chic o incluso para bajar a tierra outfits más sofisticados.

Así son las botas que Wanda Nara le regaló a Zaira Nara

En cuanto al precio, se trata de una pieza de alto lujo. En Europa rondan los 950 euros, mientras que en Estados Unidos su valor asciende aproximadamente a 1.290 dólares. Sin embargo, en el mercado de reventa pueden conseguirse entre 600 y 900 dólares, dependiendo del estado y la temporada.

Las botas puffer, en todas sus versiones, desde las inspiradas en el universo ski hasta las propuestas más minimalistas, serán protagonistas absolutas del invierno 2026. Las grandes casas de moda apostaron por siluetas acolchadas, materiales técnicos y diseños que priorizan el confort sin resignar impacto visual.

Zaira Nara

Cómo combinarlas: del look comfy al street style invernal

Las botas que le regaló Wanda Nara a Zaira Nara son perfectas para un look más urbano, la combinación ideal es con jean recto o wide leg, polera al cuerpo y campera inflable en tonos verde militar, chocolate o negro. Ese mix entre prendas técnicas y siluetas relajadas es una de las grandes apuestas del invierno 2026.

Las más audaces pueden llevarlas con mini de cuero o lana y medias tupidas, logrando un contraste moderno entre lo sexy y lo sporty. También funcionan en total looks monocromáticos, negro, marrón o verde oliva, que potencian el diseño acolchado y dejan asomar el monogram como detalle de lujo.