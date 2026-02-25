La fulminante reacción de Wanda Nara al ingreso de Kennys Palacios a Gran Hermano

Wanda Nara mostró una actitud particular tras el ingreso de Kennys Palacios a Gran Hermano Generación Dorada. La empresaria y el estilista, amigos desde hace años, quedaron nuevamente en el centro de la atención pública por el gesto de la conductora, que rápidamente generó una ola de reacciones.

Wanda Nara adoptó una postura particular tras el ingreso de Kennys Palacios a Gran Hermano Generación Dorada. La empresaria y el estilista, amigos desde hace tiempo, volvieron a captar la atención pública por el gesto de la conductora, que rápidamente despertó comentarios y marcó un nuevo capítulo en su vínculo.

El reconocido estilista ingresó en las últimas horas a la casa más famosa del país. Su primera aparición en la casa sorprendió al público y al resto de los participantes por una entrada cargada de carisma y emoción. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la actitud de la empresaria frente a este acontecimiento.

Acostumbrada a respaldar públicamente a su círculo más íntimo, Wanda Nara mantuvo un silencio absoluto en sus redes sociales durante la llegada de su amigo al reality. No hubo mensajes de apoyo, publicaciones ni gestos visibles que marcaran su presencia en torno al debut de Kennys Palacios, detalle que generó una ola de reacciones.

Mientras tanto, el influencer vivió su ingreso con entusiasmo. Conocido por su trayectoria como estilista y por su personalidad extrovertida, se mostró relajado y dispuesto a disfrutar de su oportunidad en Gran Hermano Generación Dorada. Su llegada fue recibida con sorpresa tanto por los participantes como por el público, quienes rápidamente transformaron su nombre en tendencia.

El martes 24 de febrero, Kennys Palacios ingresó en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), junto a la segunda tanda de participantes. La gala de presentación estuvo marcada por momentos de emoción y espontaneidad. El influencer compartió parte de su historia personal, destacando el esfuerzo que lo llevó a ese lugar.

El contraste entre la exposición del influencer y el silencio de Wanda fue uno de los puntos más comentados. La empresaria no compartió ningún mensaje en sus redes, aunque realizó distintas publicaciones en sus historias, donde se vieron fotos de sus looks en MasterChef Celebrity hasta una de su pareja, Martín Migueles.

Por su parte, Kennys Palacios anunció su ingreso con una publicación en su Instagram junto a la canción de su amiga O Bicho Vai Pegar Remix. "¿Me hacen el aguante?", escribió en su posteo, recibiendo miles de comentarios, aunque la empresaria optó por no pronunciarse. Este gesto se convirtió en tema de conversación y alimentó especulaciones sobre su relación.

La fulminante reacción de Wanda Nara tras el ingreso de Kennys Palacios a Gran Hermano Generación Dorada fue llamativa por su silencio, en contraste con la exposición pública de su amigo. Mientras él se mostró entusiasta y dispuesto a disfrutar de la experiencia, ella eligió no pronunciarse, generando curiosidad entre sus seguidores.

