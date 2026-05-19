Wanda Nara respondió a las críticas por ganar el Martín Fierro 2026: "Es divertido"

En una noche marcada por la polémica, Wanda Nara fue la figura central de los Martín Fierro de la Televisión, no solo por su premiación sino también por la intensa reacción que generó en el público y en sus colegas. La conductora, que sorprendió a todos al recibir el galardón a la mejor conductora en una terna repleta de figuras de gran trayectoria, decidió salir a hablar y aclarar su postura frente a las críticas que le llovieron desde distintos sectores del espectáculo y las redes sociales.

El reconocimiento, otorgado por la Academia Argentina de Televisión y Radiofonía (APTRA) generó una gran controversia tras la premiación. La terna incluía nombres de peso como Verónica Lozano, Moria Casán y Georgina Barbarossa, quienes tienen una carrera consolidada en el medio. Sin embargo, la elección de la empresaria generó sorpresa y, en algunos casos, un fuerte rechazo.

Wanda Nara

Qué dijo Wanda Nara tras las críticas por ganar el Martín Fierro

las declaraciones de Yanina Latorre, quien expresó: “Wanda Nara la mejor conductora de la tele, por favor, es un papelón esto”. Tras la ceremonia de los Martín Fierro, Wanda Nara fue consultada por el periodista Martín Salwe acerca de las repercusiones que generó su premio y cómo atraviesa las opiniones divididas en torno a su rol en televisión. Entre ellas,, quien expresó: “Wanda Nara la mejor conductora de la tele, por favor, es un papelón esto”.

Lejos de mostrarse incómoda frente a la polémica, la empresaria aseguró que recibió el apoyo de muchas colegas del medio tras obtener su segundo Martín Fierro. “Todas me saludaron en privado y las adoro a todas”, expresó, dejando en evidencia la buena relación que mantiene con varias figuras de la televisión.

Wanda Nara ganó el Martín Fierro como mejor conductora

La conductora también se refirió a las críticas que suelen cuestionar su desempeño frente a cámara y reducen su trabajo a una cuestión de imagen o estilo. En ese contexto, Martín Salwe le preguntó por quienes sostienen que no conduce, sino que realiza “copetes editados”. Fiel a su estilo, Wanda eligió responder con calma y sin confrontar directamente: “No respondo nada, cada uno que piense lo que quiera. Es divertido, los Martín Fierro son un poco esto: criticar el que no te gusta cómo se vistió o decir ‘qué lindo este vestido, capaz me lo hago parecido para otra fiesta’”.

Wanda Nara con sus hijas, Francesca e Isabella

A pesar de los cuestionamientos que surgieron tras la premiación, la empresaria evitó profundizar en la polémica y prefirió mantener un discurso conciliador. “No tengo nada malo para decir. Yo amo a todos y aprendo de todos, también de la gente que no me cae bien y de quienes admiro”, manifestó.

Wanda Nara en MasterChef Celebrity

Con una actitud serena y segura, Wanda Nara volvió a demostrar que prefiere mantenerse al margen de los enfrentamientos mediáticos y responder a las críticas desde un lugar más relajado y reflexivo.