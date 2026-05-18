Isabella y Francesca Icardi, las hijas de Wanda Nara, posaron en los Martín Fierro 2026

La televisión argentina celebró una nueva edición de los premios Martín Fierro, la tradicional ceremonia organizada por APTRA que reconoce a las figuras, programas y producciones más destacadas del último año. El evento tuvo lugar en el Hotel Hilton de Buenos Aires y reunió a algunas de las personalidades más importantes del espectáculo nacional.

Wanda Nara junto a Francesa e Isabella

Entre las celebridades que dijeron presente estuvo Wanda Nara, quien deslumbró sobre la alfombra roja con un vestido de inspiración old Hollywood glam en tono nude empolvado, completamente trabajado con transparencias y drapeados. Sin embargo, gran parte de las miradas también se posaron sobre sus hijas, Francesca e Isabella Icardi, quienes apostaron por propuestas fashionistas y muy diferentes entre sí.

El delicado estilismo de Francesca Icardi

Para la gala, Francesca Icardi eligió un estilismo romántico y sofisticado, muy alineado con la estética coquette que domina las tendencias actuales. La hija mayor de Wanda llevó un vestido corto en tono marfil de silueta recta y minimalista, con mangas cortas y terminaciones limpias en la parte superior. El gran protagonista del diseño estuvo en el ruedo, donde el encaje y las transparencias aportaron movimiento y un aire lencero sutil

Wanda Nara compartió la noche de los Martín Fierro junto a sus hijas

Además, la hija de Wanda Nara completó el look con unas botas altas marrones que rompieron con lo delicado y le dieron una impronta mucho más moderna y fashionista al estilismo. El peinado con ondas suaves acompañó perfectamente la propuesta elegante y natural, mientras que el maquillaje reforzó la frescura acorde a su edad.

El look oversize de Isabella Icardi

A diferencia de su hermana, Isabella Icardi se inclinó por una propuesta mucho más inspirada en la sastrería clásica reinterpretada desde una mirada contemporánea. La hija menor de Wanda Naralució un traje oscuro de fit relajado y ligeramente oversized que aportó una actitud moderna y súper actual. El look se completó con una camisa blanca clásica y una corbata fina estampada, sumando un guiño elegante a los códigos masculinos que hoy también pisan fuerte dentro de la moda infantil.

El look oversize de Isabella Icardi

Aunque cada una apostó por una estética completamente distinta, los estilismos de las hijas de Wanda Nara funcionaron en perfecta armonía gracias a una paleta neutra y cuidada, consolidándose junto con la conductora como dos de las apariciones más comentadas de la alfombra roja de los Martín Fierro 2026.