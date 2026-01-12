Wanda Nara sobre Martín Migueles: “No entiendo nada de lo que está pasando, pero sé que lo va a aclarar”

La separación entre Wanda Nara y Martín Migueles generó un nuevo capítulo en la intensa exposición mediática que rodea a la empresaria. Tras varios días de especulaciones, versiones de crisis e incluso rumores de infidelidad, la conductora decidió romper el silencio en un móvil con Intrusos y aclarar cómo atraviesa este momento personal.

Martín Migueles y Wanda Nara

Lejos del escándalo, Wanda Nara eligió un discurso sereno y protector. En ningún momento apuntó contra su expareja ni alimentó las versiones que circularon en los últimos días. Por el contrario, dejó en claro que la decisión de tomar distancia no estuvo vinculada a una traición, sino al peso que tiene la exposición pública en todo lo que la rodea.

La defensa de Wanda Nara a Martín Migueles

Desde el inicio de la entrevista, Wanda Nara fue enfática al hablar de Martín Migueles: “Yo lo único que te puedo hablar es cosas lindas de él”, aseguró, marcando una postura firme frente a los rumores. Según explicó, el contexto mediático fue determinante en la situación que atraviesan: “Cuando me conoció, yo le dije que lamentablemente todo lo que está alrededor mío está muy observado”.

Consultada por la delicada situación que envuelve a Martín, Wanda Nara se mostró confiada y tranquila: “No entiendo nada de qué se trata todo eso, pero estoy segura de que en su momento lo va a aclarar, y bueno, tendrá que solucionar su situación”, sentenció. Además, negó de manera indirecta las versiones de infidelidad: “Confío ciegamente en él”, remarcó, y agregó que su vínculo siempre fue respetuoso: “Conmigo no tuvo jamás una actitud fuera de lugar”.

La contundente decisión de Wanda Nara

Wanda Nara también se refirió a los episodios con la prensa que se dieron en Punta del Este y al revuelo que se generó alrededor de Martín Migueles: “Fue simplemente pedir respeto”, explicó sobre el cruce con un cronista, y aclaró que sus hijos estaban presentes en ese momento. En cuanto a la decisión de poner una pausa en la relación, fue clara: “Decidí esta pausa o alejarnos un poco porque es doloroso cuando se meten con un montón de situaciones privadas”. Según explicó, el distanciamiento tuvo como objetivo cuidarlo a él frente a la presión mediática.

Sobre una posible reconciliación, Wanda Nara fue sincera: “Ahora estoy muy bien así, la verdad que estoy feliz”. Incluso dejó abierta la puerta a un buen vínculo futuro: “Quizás hasta alguna vez me vuelven a ver entrenando con él o teniendo relación, porque yo termino muy bien”. Con estas palabras, la mítica conductora de MasterChef dejó claro que solamente el tiempo determinará en qué quedará su vínculo con Martín Migueles.