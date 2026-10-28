Ximena Capristo y Gustavo Conti celebraron 25 años de amor con su hijo Félix en las playas de Jamaica

Afianzados en su historia de amor y en su proyecto de familia, Gustavo Conti y Ximena Capristo celebraron 25 años juntos con una escapada soñada al Caribe. Lo que parecía ser un viaje a Miami terminó convirtiéndose en una sorpresa organizada por Gustavo y su hijo Félix, de 9 años, para regalarle a Ximena unos días inolvidables en Jamaica.

Ximena Capristo sobre sus días soñados en Jamaica: "Siempre los tres juntos”

“Nos fuimos de vacaciones en familia. Con este equipo del amor, Gus y Félix. Fueron nuestros días soñados en este paraíso. Siento que es un lugar en el mundo que no se puede dejar de visitar. La playa es una de las mejores que conocí en mi vida. El agua es transparente, turquesa, se ven los pececitos, la arena blanca”, contó emocionada la actriz y panelista de Sálvese quien pueda desde el idílico destino.

“Siempre quise conocer Jamaica, y Gus y Félix pensaron que sería mi mejor Día de la Madre acá, en este paraíso. Y festejamos en familia entre el sol, la risa y el mar. Siempre los tres juntos. Estamos fascinados con este resort, el Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa, ubicado en la zona de Montego Bay”, expresó.

A la izquierda, Gustavo Conti con su hijo, Felix. A la derecha, la pareja que celebra sus 25 años juntos.

Con propuestas y actividades durante el día y la noche, Ximena y Gustavo aprovecharon al máximo sus vacaciones. “Bailamos en los shows. Nos encantaron los espectáculos típicos y la música en vivo. Las bandas de reggae fueron lo más. Gustavo amó disfrutar de la vista del mar Caribe en el bar Infinity, tomando unos tragos increíbles. Félix estaba feliz con la variedad de jugos y frutas tropicales”, relató.

Las experiencias gastronómicas también fueron parte del viaje. “Para el momento de la cena, nos gustó el restaurante Xaymaica y probamos la comida jamaiquina, con sus sabores picantes y también más suaves. Nos fascinaron los show cookings. Había muchas actividades para la edad de Félix, pero la idea era pasar el mayor tiempo los tres juntos. Nosotros somos muy compañeros y los recuerdos de los atardeceres en la playa, en silencio, los tres mirando el sol al esconderse, serán inolvidables”, aseguró.

Ximena Capristo junto a Felix.

De regreso en Buenos Aires, Ximena Capristo volvió a ocupar su lugar como panelista en SQP, el programa de América conducido por Yanina Latorre. “Tenemos muchos proyectos. Juntos y por separado con Gus. Pero nuestra prioridad es nuestra familia y venimos con mucha energía y mucha luz para encarar lo que se viene”, concluyó.

Agradecimiento: Palladium Hotel Group.