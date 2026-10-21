Las mejores fotos de las vacaciones de Ximena Capristo y Gustavo Conti en Jamaica: clases de buceo, atardecer soñado y mucha playa

Ximena Capristo y Gustavo Conti disfrutaron de unas vacaciones en Jamaica junto a su hijo Félix, de 9 años, en una estadía que combinó descanso, actividades recreativas y tiempo en familia. A través de sus redes sociales, la pareja compartió distintas postales del viaje, en las que el mar Caribe, las playas y los espacios del resort donde se alojaron tuvieron un lugar destacado.

Ximena Capristo y Gustavo Conti disfrutaron de unas vacaciones en Jamaica

Entre las imágenes que compartieron se destacaron los atardeceres frente al mar, las fotografías familiares y una actividad especial protagonizada por el niño. Las postales mostraron diferentes facetas de las vacaciones, con momentos de descanso y otros dedicados al entretenimiento. De esta manera, la pareja compartió un recorrido visual por su estadía en el destino caribeño.

El hijo de Ximena Capristo y Gustavo Conti tuvo su clase de buceo en Jamaica

Uno de los momentos que llamó la atención fue el de la clase de buceo que realizó el hijo de Ximena Capristo y Gustavo Conti. En el video compartido por la modelo se lo pudo ver dentro de una piscina, equipado con una máscara y un tubo de respiración, mientras seguía las indicaciones de un instructor.

El hijo de Ximena Capristo fue protagonista en las fotos del viaje

El adolescente también protagonizó otra de las postales más llamativas del viaje. Y es que posó sentado en un vehículo de color verde y amarillo, con un diseño inspirado en los colores de Jamaica. Además, una de las tomas lo mostró caminando por los senderos del resort con una camiseta de la selección argentina con el número 10 en la espalda.

El atardecer sobre el mar Caribe, una de las postales favoritas de Ximena Capristo

Entre las imágenes más llamativas que compartió Ximena Capristo, apareció una postal de un atardecer. El cielo se tiñó de tonalidades anaranjadas y doradas, mientras los reflejos de la luz se extendían sobre el agua. De fondo también se podía ver a Gustavo Conti y su hijo dentro del mar, en una escena que capturó el momento en que terminaba el día en la costa jamaicana.

Ximena Capristo disfrutó del atardecer en Jamaica

Ximena Capristo y Gustavo Conti disfrutaron de jornadas de playa

Las vacaciones también dejaron varias postales de Ximena Capristo y Gustavo Conti junto al mar Caribe. En una de las fotografías, la modelo lució una bikini fucsia, gafas de sol oscuras y el cabello recogido, mientras su pareja y su hijo la acompañaron sobre la arena. El actor eligió un traje de baño estampado jamaiquino y anteojos negros, mientras que el adolescente llevó una malla oscura con dibujos de colores y gafas azules.

Las jornadas de playa de Ximena Capristo y Gustavo Conti

La elección de Jamaica, les permitió combinar días de descanso en un destino caribeño con actividades recreativas y momentos compartidos en familia. A través de las imágenes que publicaron, Ximena Capristo y Gustavo Conti mostraron parte de su estadía en el resort y las jornadas que dedicaron a disfrutar del mar y del tiempo juntos, lejos de sus compromisos habituales.