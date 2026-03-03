Así es la casa de Ximena Capristo y Gustavo Conti: paredes de corcho, vestidores de seis pisos y pileta budista

Ximena Capristo y Gustavo Conti volvieron a mostrar su casa en redes y dejaron ver distintos rincones que combinan diseño, comodidad y detalles muy personales. A través de fotos y videos, la pareja expone cómo viven el día a día en un hogar que mezcla espacios modernos con sectores más relajados. Desde el recibidor hasta el patio y la pileta, cada ambiente tiene una impronta propia. De esta forma, casa logra un equilibrio entre lo funcional y lo estético, y en ese recorrido algunos detalles no pasan desapercibidos.

Ximena Capristo y Gustavo Conti: un recibidor con una onda natural

En el exterior, el ingreso ya marca el tono. Se ve una fachada con tonos neutros, puertas de madera y un alero que genera un espacio semicubierto. Allí aparecen plantas de gran porte que acompañan el acceso y le dan un aire más natural. Ese primer contacto anticipa lo que después se repite en otros sectores de la casa. La presencia de verde no es casual, sino parte del clima general del lugar, dado que todo se siente pensado para ser vivido y no solo mostrado en redes.

Uno de los espacios que más se destaca en la casa de los ex Gran Hermanos es el vestidor. Amplio, ordenado y con estanterías abiertas, deja ver ropa, calzado y accesorios distribuidos en distintos niveles. En los videos se percibe que se desarrolla en altura, con varios módulos que aprovechan al máximo el espacio. No hay puertas que oculten, sino una lógica más descontracturada y práctica. La organización visual es clave y se convierte en parte de la estética. Es un ambiente funcional pero también muy presente en el día a día.

De la puerta de entrada a la cocina con paredes de corcho

Ximena Capristo y Gustavo Conti: cocina integrada y patio con pileta

La cocina sigue esa misma línea, con muebles blancos, horno empotrado y una mesada oscura, se muestra como un espacio limpio y luminoso. Pero hay un detalle que sobresale: una pared revestida en corcho junto a las banquetas altas, que delimita el sector y le suma textura. Ese recurso rompe con lo clásico y aporta un toque distinto. Además, la cocina se conecta con otros ambientes sin divisiones rígidas, permitiendo que todo fluya en un mismo espacio integrado.

Hacia el fondo, el patio y la pileta completan el recorrido: el jardín prolijo, con el pasto super cuidado y sectores delimitados con piedra. La pileta se ubica como protagonista, rodeada por un borde claro que contrasta con el agua. En ese mismo sector se destaca una estatua de Buda, que le aporta un aire más relajado y espiritual al espacio exterior. También se ve un área con reposeras y un entorno pensado para disfrutar al aire libre. En conjunto, la casa refleja una forma de habitar relajada, donde cada rincón está pensado para usar y disfrutar en familia junto a su hijo Félix.