Así de impecable quedó la habitación de Ximena Capristo y Gustavo Conti tras una radical remodelación

Ximena Capristo y Gustavo Conti volvieron a sorprender a sus seguidores al mostrar uno de los cambios más importantes que hicieron recientemente en su casa. Esta vez, el protagonista fue el dormitorio que comparten, un espacio que el ex Gran Hermano decidió renovar por completo. El actor documentó todo el proceso en sus redes sociales, desde el momento en que comenzó a vaciar la habitación hasta la reacción final de su esposa al ver el resultado. Según contó, la idea de transformar el ambiente venía rondándole hacía tiempo, finalmente se animó a hacerlo realidad mientras su pareja estaba fuera de casa.

Gustavo Conti y Ximena Capristo: la decisión de cambiar por completo el dormitorio

Antes de comenzar con la remodelación, Gustavo Conti explicó qué era lo que ya no le gustaba del cuarto. “Completamente decidido a renovar mi cuarto. Esa pared azul violeta, como quieras verla, y la alfombra tricolor ya no la podía ni ver”, comentó entre risas en el video que compartió con sus seguidores. Con la decisión tomada, empezó por retirar todos los muebles y objetos del dormitorio. “Antes de que llegue Ximena tenía que estar todo renovado”, aseguró. El desafío era grande: transformar el espacio en pocas horas y sin que ella lo notara.

El antes del dormitorio y los primeros cambios de la remodelación que Gustavo Conti realizó mientras Ximena Capristo estaba fuera de casa.

El actor se encargó de casi todo el trabajo por su cuenta y fue mostrando cada paso del proceso. “Después de vaciar todo el cuarto, saqué todo solito: el televisor, todo”, relató mientras recorría el espacio completamente despejado. Incluso mostró cómo había quedado el vestidor, lleno de cosas mientras reorganizaba la casa. “Mirá cómo está el vestidor, explotado”, dijo divertido. La única pieza que quedó en su lugar fue una cómoda que, según explicó, “pesa como un cero kilómetro”.

El resultado final del cuarto renovado y la reacción de Ximena Capristo al ver la transformación del dormitorio.

Gustavo Conti y Ximena Capristo: la reacción al ver el cuarto remodelado

Una vez que el cuarto quedó vacío, comenzaron a instalar los nuevos elementos del diseño. El cambio incluyó piso renovado y una pared de madera que transformó por completo la estética del ambiente. “En 40 minutos tenía todo el piso colocado”, aseguró Conti mientras mostraba los avances. La habitación pasó de tener una decoración más cargada a una estética mucho más moderna y cálida. “Mirá cómo quedó con la pared y el piso, una maravilla”, expresó al comparar el antes y el después.

La parte más esperada del video llegó cuando Ximena Capristo regresó a su casa y vio el resultado final. Sorprendida por el cambio, recorrió el cuarto y no ocultó su reacción. “¿Qué? ¿En qué momento? ¿Tan rápido? Me encanta”, dijo al ver el nuevo dormitorio. Entre risas, Gustavo Conti aprovechó para pedirle ayuda con el último paso. “Ahora tengo que armar todo el cuarto nuevo, ¿me ayudás?”, le preguntó. Divertida, ella aceptó sumarse al armado y juntos comenzaron a acomodar el espacio renovado.