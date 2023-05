Yanina Latorre viene haciendo un ping pong con todos estos días en LAM. Primero con las hermanas, Callejón, luego con Julia Mengolini diciéndole inútil y ahora, le responde a la esposa de Dady Brieva, Mariela Anchipi.

Luego de que la panelista de LAM prendiera el ventilador y le de a todas para que tenga vivo, Yanina Latorre optó or volver a lapidar a la bailarina. "Me da fiaca contestarle a una ignorante", comenzó diciendo.

Pero eso solo fue una introducción para todo lo que soltó después: "Otra que me tira el cuerno por la cabeza. Me das pena, porque no hablas vos de tus cuernos. Del bailarín que te engrampabas cuando estabas en el Bailando y terminó todo mal", arrojó la panelista de LAM, quien luego dio por finalizado.

Yanina Latorre volvió a fulminar a La Chipi

Yanina Latorre atendió a todos, luego de su pelea con Estefi Berardi en LAM, que luego siguió en Twitter, la panelista no le quedó a nadie más para cantarle las 40. Una de ellas, fue Mariela Anchipi, más conocida como "La Chipi."

Mariela Anchipi

La angelita desde sus historias de Instagram, comenzó diciendo: "La Chipi (Mariela Anchipi), que también trabaja en C5N porque el marido es kirchnerista, oficialista, pauteros, en fin, me encanta. Vos acá, votás al gobierno y te da laburo. Plantéense. Si no tenés laburo, votá al gobierno que terminás como La Chipi en C5N, amor".

Mariela Anchipi y Dady Brieva

Luego, agregó: "Esta chica anoche me criticaba. La Chipi hablaba de peleas de mujeres en televisión: ¿Vos te olvidaste cuando estabas con Nicole Neumann en el Bailando y te matabas con Pampita hasta que un día ella se cansó y te pegó una felpudeada que quedaste llorando como una pel...? Chipi, ¿vos hablás de pelear? Ma, venís del barro".

Antes de finalizar, Yanina Latorre dijo: "Alguna vez, reina, que hablás de sororidad y de pelea, yo que voy al frente como loca, ¿pensaste en la mujer cornuda que vos te le comías al marido y te quedaste con él? Amor, yo por los menos seré cornuda, pero tipos casados no me gar..."

J.M