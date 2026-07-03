Yaz Jaureguy, la esposa de Colo Barco, reveló la mayor sorpresa que se llevó el futbolista en el Mundial 2026

En medio de la euforia y expectativa que genera el Mundial 2026, las historias detrás de los jugadores muchas veces revelan emociones profundas y momentos personales que quedan fuera del foco mediático. Este es el caso de Colo Barco, uno de los hombres que conforman la Scaloneta, cuya esposa, Yaz Jaureguy, compartió conmovida la mayor sorpresa que vivieron como familia en torno a esta cita mundialista.

Yas Jaureguy contó el instante previo a que el Colo Barco sea convocado para la selección argentina

Durante una entrevista para Gente, Yaz Jaureguy, la esposa del Colo Barco contó detalles inéditos de los momentos previos a que el jugador fuera convocado para la selección argentina, bajo el mando de Lionel Scaloni. En una charla sincera, la modelo contó el proceso de convocatoria y las inseguridades que acompañaron al deportista durante ese momento.

Colo Barco y Yas Jaureguy//Instagram

Esa incertidumbre no era sólo producto de la competencia profesional, sino también de una profunda autocrítica y modestia que hacía difícil creer en su posible inclusión. “Él sabía que había dado todo y más, pero no estaba muy seguro de él. También, teniendo al lado, los gigantes que tiene hoy en día, era muy difícil competir, tener un lugar ahí”, dijo y agregó: “Yo armé toda la valija de verano y Valentín puro invierno, porque se tenía poca fe”.

Yas Jaureguy y el llamado al Colo Barco que cambió todo

Todo cambió en un instante que quedará grabado para siempre en sus memorias. Yaz Jaureguy recordó cómo recibieron la noticia de la convocatoria oficial por parte de AFA para formar parte del seleccionado nacional no se hizo esperar. “En el momento que levantaron el teléfono y le dijeron ‘estás adentro’, fue un sueño para todos como familia”, recordó la modelo.

Colo Barco y Yas Jaureguy//Instagram

La emoción desbordante hizo que Colo Barco no pudiera contenerse y llamara inmediatamente a su esposa para compartir la alegría. “Él había ido a AFA, que lo habían llamado y ahí le dieron la noticia y en el camino no se aguantó y me llamó y me dijo: ‘Estoy adentro’ y fue una locura yo lloraba, todos llorábamos y llegó y nos abrazamos", narró Yaz, mostrando la fuerza de ese momento único que selló la felicidad familiar. Las lágrimas y el abrazo enfatizaron cómo estos instantes son mucho más que un simple hecho profesional: son la culminación de esfuerzo, sacrificio y sueños compartidos.

Colo Barco y Yas Jaureguy//Instagram

Este relato pone en valor no solo la perseverancia de Colo Barco como jugador sino también el apoyo incondicional de su familia, que estuvo junto a él en cada paso del proceso. La historia deja en claro que detrás de los hombres que saltan al campo en este Mundial 2026, se encuentran sus seres queridos como sostén fundamental.