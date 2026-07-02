Así es la vida de Marianella Barco, la hermana influencer del Colo Barco

Valentín “Colo” Barco es una de las grandes revelaciones de la Scaloneta. Su talento, capacidad de adaptación y versatilidad le permitieron consolidarse como una pieza valiosa dentro de la selección argentina. Su participación en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 terminó de confirmar que es una de las mayores promesas de la nueva generación de futbolistas argentinos. Como muchos de sus compañeros, cuenta con el apoyo incondicional de su familia y, especialmente, de su hermana Marianella, quien también logró construir una sólida presencia en las redes sociales.

Así es Marianella Barco, la hermana del Colo Barco

Marianella Barco es la hermana mayor de Valentín “Colo” Barco. Ambos son hijos de Patricia Alegre y Walter Barco y, aunque no trascendieron públicamente detalles precisos sobre la fecha de nacimiento de la joven, se estima que crecieron juntos en la localidad bonaerense de 25 de Mayo.

Marianella Barco, la hermana de Valentín | Instagram

Desde los primeros pasos del futbolista, su familia fue un sostén clave en su desarrollo personal y profesional. Marianella y sus padres lo acompañaron de manera incondicional a lo largo de toda su carrera, primero durante su etapa en la Argentina y, más tarde, en cada uno de los desafíos que emprendió en el exterior, con pasos por Inglaterra, España y Francia. A través del perfil de Instagram de la joven es posible ver postales de ese apoyo constante, con viajes y momentos compartidos que reflejan el fuerte vínculo que mantienen.

En este marco, Mar, como figura en su bio, no sólo acompaña a Valentín en cada uno de los pasos de su carrera, sino que también comparte los viajes que realiza por algunos de los destinos más destacados de Europa y otros rincones del mundo. A modo de bitácora digital, organizó sus historias destacadas en distintas carpetas dedicadas a países como Andorra, Francia, Inglaterra, Italia, España, Estados Unidos y Argentina.

A través de esas publicaciones deja ver su interés por el lifestyle, los recorridos por ciudades emblemáticas, la gastronomía y los paisajes que descubre en cada destino. Sin embargo, su familia también ocupa un rol protagónico en ese contenido: sus padres, su hermano y hasta su cuñada, Yazmín Jaureguy junto a la pequeña Gemma aparecen con frecuencia en las postales, reflejando el fuerte vínculo que los une y el apoyo incondicional que se brindan mutuamente.

Marianella Barco, la hermana de Valentín | Instagram

Marianella Barco, entre las redes sociales y su familia

Como ya se mencionó con anterioridad, Marianella Barco reúne a más de diez mil seguidores en Instagram, plataforma en la que comparte un perfil enfocado en el lifestyle, los viajes y distintos momentos de su vida. Además de acompañar de cerca la carrera de su hermano, también muestra sus recorridos por diferentes destinos y su interés por la gastronomía y las experiencias culturales y turísticas.

En Threads, en tanto, deja entrever una faceta más personal. “Me gusta mucho el arte, pero estoy obse con el teatro”, escribió en la descripción de su perfil, una frase que refleja una de sus grandes pasiones y permite conocer un poco más de sus intereses más allá del universo del fútbol.

Por otra parte, uno de los aspectos que más llama la atención es la estrecha relación que mantiene con su cuñada, Yazmín. El cariño entre ambas queda reflejado en las publicaciones que comparten, donde no faltan las demostraciones de afecto ni las bromas que dejan al descubierto la confianza que las une. Una de esas escenas ocurrió cuando Mar publicó una foto junto a su sobrina Gemma. Entre los comentarios apareció la modelo de 25 años, quien, con humor, escribió: “Podría ser tu hija tranquilamente jajaj. Las amoo”, un mensaje que evidenció la complicidad y el vínculo familiar que construyeron con el paso del tiempo.

Marianella Barco, la hermana de Valentín junto a Gemma | Instagram

Cabe destacar que la influencer mantiene una especial admiración por el Colo, a quien no duda en demostrarle su amor de hermana y su admiración al verlo cumplir sus sueños. “Déjame decirte Valentín que nos estás regalando los momentos más hermosos de nuestras vidas, que no hay palabras que puedan explicar lo que significa ver a un hermano cumplir un sueño de esta magnitud”, deslizó en el epígrafe del último partido que la selección jugó en Dallas City.

“Sos el ejemplo de lucha y perseverancia, de que los sueños están para cumplirse, de que todo con trabajo y sacrificio se puede conseguir. Somos argentinos. No pares nunca, porque tu equipo jamás te va a soltar”, añadió llena de orgullo. Finalmente concluyó, con una contundente frase que selló el vínculo que los une: “Seguí soñando en grande, que esto recién empieza, y siempre que mires para el costado, ahí voy a estar”.

Marianella Barco, la hermana de Valentín | Instagram

Marianella Barco logró construir un perfil público ligado al lifestyle y a los viajes, mientras acompaña de cerca la carrera del Colo Barco sin buscar el protagonismo. A través de las experiencias que comparte deja al descubierto el fuerte vínculo que mantiene con su familia, el apoyo incondicional que le brinda al futbolista desde sus comienzos y una complicidad que se extiende a cada uno de sus seres queridos. Esa combinación de amor incondicional y autenticidad con su familia lo convirtió en el sello más distintivo de su presencia digital.