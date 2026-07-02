Pampita mostró sus nuevas sillas: piezas cargadas de estilo y una historia que las hace únicas

Además de ser una de las modelos más destacadas de la industria fashionista, Carolina “Pampita” Ardohain se transformó en una referente de estilo que traspasa exclusivamente el universo de la moda. Es por esta razón que el diseño es una pieza central en su vida ya que, a través de él, logra crear espacios únicos pensados para el confort y el bienestar de toda su familia. En esta oportunidad, mostró su nueva adquisición: sillas de diseño atemporal, alineado con la idea de interiores duraderos, sobrios y con una fuerte identidad estética.

Pampita presentó sus nuevas sillas para decorar su galería

A fines de febrero de este año, Pampita se mudó a una nueva casa estilo “petit hotel” ubicada en una de las exclusivas zonas residenciales de Buenos Aires. Esta vivienda cuenta con una serie de ambientes que están pensados para que cada integrante de su familia tenga su propia privacidad. Sin embargo, también se compone por espacios comunes que fueron diseñados para los encuentros familiares -o con amigos-.

Pampita con su nueva silla Cesca | Instagram

En este marco, la conductora sigue llevando a cabo la ambientación de cada rincón de su propiedad y, en esta oportunidad, abrió las puertas de su intimidad a sus más de 8,2 millones de seguidores para mostrar cómo quedó decorado un punto del exterior de la propiedad. “El toque final para un ambiente pensado para compartir. Mi galería ahora quedó perfecta para que tengamos los mejores momentos en familia”, expresó al pie de un video que compartió en su cuenta personal de Instagram.

Visiblemente orgullosa por esta nueva adquisición, ella misma posó un ejemplar del modelo de silla estilo Cesca. La misma cuenta con una estructura de tubo de acero cromado en voladizo; una técnica muy utilizada que reemplaza las patas tradicionales por una base continua que aporta ligereza visual y un efecto flotante.

Además, se destaca la presencia de materiales naturales en línea con el estilo japandi que atraviesa toda la narrativa deco del hogar. Tanto el respaldo como el asiento están compuestos por fibras naturales que, en contraste con la rigidez del metal, generan un juego de opuestos muy buscado en la actualidad: sofisticación minimalista sin perder calidez. Asimismo, está bordeada por una especie de cuerina negra que aporta más resistencia al uso.

Este tipo de mobiliario se integra a la perfección con la impronta arquitectónica del espacio, haciendo que las sillas no sólo cumplan una función práctica, sino que también se presentan como piezas de diseño alineadas con lo sobrio, lo elegante y la impronta identitaria de la experta fashionista.

Pampita con su nueva silla Cesca | Instagram

La historia de las sillas Cesca de Pampita

Más allá de ser un objeto funcional infaltable en cualquier vivienda, las sillas Cesca de Pampita conllevan una fuerte carga histórica. Su historia se remonta a 1937, en el Salón de Diseño Moderno de Stuttgart, donde una pieza llamó la atención por su carácter innovador: la silla Cantilever o de estructura “voladiza”. Su diseño eliminaba las patas traseras y resolvía el soporte mediante un único marco curvo en forma de “S”, lo que generaba la sensación de que el asiento quedaba suspendido en el aire. Esta propuesta rompía con los esquemas tradicionales del mobiliario y se convirtió rápidamente en un referente del diseño moderno.

Según trascendió, la autoría de esta pieza fue motivo de disputa entre varias figuras del movimiento moderno, entre ellas Mies Van Der Rohe, Mart Stam y Marcel Breuer. Este último desarrolló una variante conocida como B32, que incorporaba caña tejida en una estructura de tubo de acero. Aunque un fallo judicial atribuyó el diseño original a Stam, con el tiempo la pieza continuó siendo vinculada a Breuer en distintas publicaciones. Más adelante, la empresa italiana Gavina recuperó el modelo y reforzó su asociación con Breuer, consolidándolo como un ícono del diseño del siglo XX bajo el nombre Cesca, en homenaje a su hija.

En el mercado actual, cada silla puede adquirirse por un valor aproximado de $410.000, dependiendo de su estado de conservación, materiales y edición específica. Además, existen variantes del diseño original que incorporan apoyabrazos, lo que aporta un mayor confort sin alterar la esencia liviana y estructural que caracteriza a la silla Cantilever.

Así como las sillas Cesca cargan con una historia que combina innovación y permanencia en el tiempo, Pampita también deja en claro que el diseño no es solo una cuestión estética, sino una forma de construir su propia identidad. En esa línea, la modelo busca crear ambientes pensados para ser vividos, donde la funcionalidad y la calidez conviven con un estilo cuidado, transformando cada espacio en una experiencia única para sus hijos.