Yeyo De Gregorio y Nico Vázquez protagonizaron un escándalo mediático en octubre de 2020. Los actores se cruzaron a través de las redes sociales y dejaron ver que su amistad de muchos años había llegado a su fin.

La pelea entre ellos se dio cuando Cachete Sierra, que estaba participando del "Cantando", realizó un homenaje a Casi Ángeles, programa que los reunió a los tres. Cuando apareció en un video Nico Vázquez, Yeyo de Gregorio subió un Twitter que sorprendió a los fans del famoso programa de Cris Morena. “El ‘vamos Cachete’ del caretón ese lo fue todo... mamá cómo les gusta el show”, escribió el ahora participante del Bailando 2023.

Nico Vázquez , Gimena Accardi, Yeyo De Gregorio y Cachete Sierra.

Luego, Yeyo De Gregorio agregó: “No pude dejar pasar tanto caretaje sobre mis ojos, perdón pero no pude, me acuerdo de una frase que salió de su boca ‘voy a hacer que no trabajes nunca más en ningún lado”. Por supuesto, esto generó una catarata de idas y vueltas entre los actores, en el que también se involucró Gimena Accardi que defendió a su esposo.

Yeyo De Gregorio.

Yeyo De Gregorio y Nico Vázquez reconciliados

Lo cierto es que Yeyo De Gregorio este fin de semana fue a ver a Nico Vázquez al teatro, donde protagoniza Tootsie.

"A veces sólo se necesita tiempo... tiempo que calma, que escucha, que comprende, que reflexiona y que hace entender las cosas que realmente importan", comenzó escribiendo el ex Floricienta en sus Historias de Instagram.

Yeyo De Gregorio.

"Te felicito una vez más por tu talento y tu carisma natural increíble", agregó el actor junto a una foto entre las butacas.

De esta manera, quedó claro que Yeyo De Gregorio y Nico Vázquez volvieron a ser los amigos que eran y pudieron dejar los conflictos en el pasado.