Yoyi, la hija de Guillermo Francella, reveló por qué mantiene su noviazgo lejos de los medios: "Es una puerta que no cerrás nunca más"

Yoyi, la hija de Guillermo Francella, está pisando fuerte en los medios de comunicación, no solo como streamer sino también por sus participaciones actorales en diversos proyectos audiovisuales. Al mantener un gran nivel de exposición, la joven artista tomó una importante decisión: mantener su vida privada al resguardo de la opinión pública, inclusive su noviazgo. En una entrevista que mantuvo en el programa Ferné con Grego (Streem de Telefe), reveló los motivos que la impulsan a sostener esta premisa.

Yoyi Francella apuesta por un romance lejos de la opinión pública

En la última edición del ciclo que conduce Grego Rosello, Yoyi, la hija de Guillermo Francella, abordó una de las facetas poco conocidas en lo que respecta a su intimidad y a las decisiones que tomó respecto a exponer situaciones de su vida privada. “Y me pasa algo muy loco. No es que me dé timidez hablar de eso con él fuera del aire. De hecho, puertas adentro estoy súper cómoda. Pero cuando estoy frente a tanta gente, sabiendo que hay un montón escuchando y mirando, me pasa algo raro. Pienso: ‘¿Qué necesidad tengo de contar ciertas cosas?’. Siento que hay temas demasiado íntimos para exponerlos así”, comenzó diciendo marcando su postura ante la sobreexposición.

Yoyi, la hija de Guillermo Francella | Instagram

Acto seguido, la intérprete señaló que hablar de lo sexo-afectivo tan abiertamente le producen sentimientos de incomodidad a los cuales prefiere mantener al margen: “Y les juro que es más fuerte que yo. Me incomoda de verdad. Y lo más loco es que en mi vida real no soy así”.

En este marco, el presentador le consultó sobre el vínculo con su novio respecto a esta decisión de proteger su pareja y evitar hablar de él. “Mi novio es un capo. Consume muy poco todo esto, está más en la suya, enfocado en el laburo”, sostuvo. Asimismo, agregó tajante: “Además, yo soy una mujer súper independiente. No siento que nadie pueda decirme qué hacer o qué no. Obviamente, en una pareja puede pasar que algo incomode y se converse, pero si no hago algo es porque yo no quiero hacerlo”.

Yoyi Francella y su novio Juan | Instagram

Yoyi Francella vive el amor puertas adentro

Más allá de expresar sus sentimientos respecto a la sobreexposición de su noviazgo, Yoyi, la hija de Guillermo Francella, habló de las consecuencias que conlleva el hacer pública su vida. “Y hay otra cosa que me pasa: no me molesta verlo en otras personas. De hecho, banco mucho cuando alguien abre la puerta de su intimidad, porque me parece valiente”, manifestó. No obstante, ella opta por mantener un criterio de adoptar un bajo perfil en su intimidad: “Pero yo siento que, una vez que abrís esa puerta, después es muy difícil volver a cerrarla. Y eso me da un poco de miedo”.

En este sentido, la panelista de Luzzu dejó en claro que aprendió a poner límites con el paso del tiempo y con la experiencia de crecer en una familia reconocida públicamente. Aunque entiende el interés que puede generar su vida personal, remarcó que prioriza preservar ciertos espacios solo para ella y su círculo íntimo.

Cabe destacar que, tiempo atrás, la influencer contó un detalle íntimo de su pareja, Juan, quien mantiene una vida alejada de los medios y es el protagonista de algunas de las publicaciones de la hermana de Nicolás Francella. Según ella misma contó, está en pareja con él desde hace más de cinco años y se conocieron en un viaje a Brasil. Es abogado y trabaja en una empresa desarrolladora de un software.

Finalmente, Johanna, "Yoyi" Francella sostuvo que intenta encontrar un equilibrio entre compartir aspectos de su carrera y cuidar aquello que considera esencial para su bienestar emocional. Mientras continúa consolidándose en el mundo del streaming y la actuación, la hija de Guillermo Francella apuesta a construir su camino manteniendo una parte de su vida lejos de las cámaras, convencida de que la intimidad también puede ser una forma de libertad.

NB