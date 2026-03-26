Oscar Martínez, Inés Estévez, Luis Luque y Yoyi Francella arrasan en Netflix con el estreno de una nueva película argentina

Óscar Martínez, Inés Estévez, Luis Luque y Yoyi Francella arrasan en Netflix con el estreno de una nueva película de Netflix. La producción se presenta como una apuesta fuerte del cine nacional y ya genera expectativa. El proyecto reúne un elenco destacado y una propuesta que busca posicionar al cine argentino en un escenario global.

Oscar Martínez, Inés Estévez, Luis Luque y Yoyi Francella dan vida a una nueva película de Netflix

Óscar Martínez, Inés Estévez, Luis Luque y Yoyi Francella arrasan en Netflix con El Último Gigante, la nueva película argentina que se estrena el 1 de abril y que ya genera expectativa. La producción rodada en Misiones combina talento local y una narrativa que ya despierta interés en distintos países.

Película El Último Gigante

El cine argentino suma un nuevo capítulo con el lanzamiento de una producción dirigida por Marcos Carnevale. La estrategia de lanzamiento incluye una exhibición anticipada en salas argentinas desde el 26 de marzo, permitiendo al público local disfrutar de la propuesta antes de su desembarco en la plataforma de streaming.

La película reúne a figuras reconocidas del cine y la televisión: Jorge Martínez, Inés Estévez, Luis Luque y Yoyi Francella. Cada uno aporta su experiencia y estilo interpretativo a una trama que se centra en la relación entre un padre y un hijo, marcada por recuerdos y heridas del pasado. La diversidad del elenco refuerza el atractivo de la producción y suma solidez a la propuesta.

La elección de Misiones como escenario principal aporta un valor diferencial. Los paisajes de la región se convierten en parte esencial de la historia, acompañando la trama con imágenes que destacan por su entorno natural. Esta decisión también refleja un esfuerzo por descentralizar la producción audiovisual, llevando el rodaje fuera de Buenos Aires.

El Último Gigante, la nueva apuesta de Netflix por el cine argentino

La trama de El Último Gigante, sigue a Boris, interpretado por Marías Mayer, un guía turístico que lleva una vida marcada por la ausencia de su padre. Todo cambia cuando Julián, personaje de Oscar Martínez, el hombre que lo abandonó hace casi tres décadas, reaparece de manera inesperada.

Película El Último Gigante

Este encuentro de padre e hijo abre viejas heridas y obliga a ambos a enfrentar un pasado cargado de resentimiento y recuerdos dolorosos. A lo largo de la película, ambos atraviesan momentos de tensión y confrontación. El relato se centra en cómo el abandono afectó la vida del guía y en la dificultad de aceptar la presencia de su padre después de tantos años.

El Último Gigante plantea la pregunta sobre si es posible reconstruir una relación después de décadas de distancia. A través de encuentros íntimos y diálogos cargados de emociones, la película muestra cómo ambos personajes exploran la posibilidad de reconciliarse. El relato se desarrolla en escenarios naturales de Misiones, que acompañan la intensidad de la historia.

Película El Último Gigante

Óscar Martínez, Inés Estévez, Luis Luque y Yoyi Francella arrasan en Netflix con el estreno de una nueva película argentina que llega a la plataforma el 1 de abril. La producción rodada en Misiones y dirigida por Marcos Carnevale se integra al catálogo de la plataforma, consolidando la presencia del cine nacional en el escenario global.

VDV