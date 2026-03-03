Guillermo Francella habló del difícil presente de sus hijos, Yoyi y Nicolás: "El panorama es desolador"

Guillermo Francella se refirió al presente de la industria audiovisual e hizo hincapié en una preocupación personal: la falta de trabajo que atraviesan sus hijos, Nicolás y Johanna, ambos actores. Durante la charla, con Puro Show, el actor fue contundente al describir el contexto actual. Según explicó, la crisis no distingue trayectorias ni apellidos. Y, en ese escenario, el panorama para las nuevas generaciones resulta especialmente complejo.

Guillermo Francella y la realidad que enfrentan sus hijos

Consultado sobre la situación laboral en el medio, Guillermo Francella no dudó en ser claro. “Más que la grieta, hay una realidad: no hay trabajo, no hay ficción”, afirmó. En ese sentido, vinculó directamente esa falta de oportunidades con la experiencia de sus hijos. “Los dos hijos míos son actores y me lo expresan todo el tiempo: el panorama es desolador, no se filma”, sostuvo. Así, dejó en evidencia que incluso quienes crecieron dentro del ambiente enfrentan hoy un escenario adverso.

El actor también comparó la actualidad con otras épocas de la televisión. “Cuando yo empecé había unitarios, tiras diarias, tiras semanales, siempre había muchísimo trabajo”, recordó. Según explicó, ese contexto permitía descubrir nuevos talentos y generar continuidad laboral. “Eso nos permitía observar la novela de la tarde y decir: ‘¿Quién es el que hace de chofer? Nos gusta este muchacho, esta chica, ¿por qué no la convocás para un casting?’”, detalló. Para Francella, ese circuito hoy prácticamente desapareció.

Guillermo Francella y el impacto en la industria y el cine

En su análisis, el actor también se refirió al cambio en los hábitos de consumo. “La gente dejó de concurrir al cine”, señaló. Y explicó cómo las plataformas modificaron la experiencia: “Te instalás con un gran sonido envolvente, estás en tu casa, parás, la detenés para ir a tomar un café”. Si bien reconoció la comodidad de este formato, también remarcó la pérdida de la experiencia tradicional. “La rutina maravillosa de ir al cine desapareció”, expresó.

En este contexto, la realidad de sus hijos se vuelve un ejemplo concreto de un problema más amplio. Nicolás Francella, además de su carrera como actor, diversificó su actividad con proyectos gastronómicos, mientras que Johanna Francella también se abrió camino en la actuación y la comunicación. En el estudio, al ver fotos y videos de ella de chica, el actor se mostró orgulloso: “Divina, muy profesional en lo que hace, cada vez ama más esto que están haciendo”.

Guillermo también recordó que al principio tenía dudas y que él la incentivó: “Yo siempre le sugerí que se sienta actriz”. Sobre su presente, destacó: “Creo que está viviendo un momento muy lindo y que lo está disfrutando… la veo y veo que se divierte”. Sin embargo, más allá de ese crecimiento, la falta de producción impacta directamente en las oportunidades. “Es la verdad: no hay trabajo”, concluyó el actor, dejando en claro que se trata de una problemática que atraviesa a toda la industria.