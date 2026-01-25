Los hijos de Guillermo Francella revivieron la pelea que tuvieron cuando su padre ganó el Oscar: "Es un desastre Nicolás"

Guillermo Francella le trasladó, sin proponérselo, la pasión por la actuación a sus dos hijos: Nicolás y Jonanna, popularmente conocida como Yoyi. Ambos jóvenes lograron trascender en los medios de comunicación destacándose en el ambiente artístico, alejados de la popularidad de su padre. Sin embargo, en algunas oportunidades sus herederos sacan a la luz algunas anécdotas que vivó en el entorno familiar, incluso en momentos tan importantes y únicos como cuando el intérprete ganó un Premio Oscar por la película El Secreto de sus Ojos.

La divertida anécdota de los hijos de Guillermo Francella

El 8 de marzo de 2010, El Secreto de sus Ojos ganó el Premio Oscar como Mejor Película Extranjera. En ese entonces, Yoyi y Nicolás Francella se encontraban en Buenos Aires viendo desde la televisión la coronación de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas estadounidense al film protagonizado por su padre, Guillermo Francella. Tal fue la alegría de los, por aquel entonces muy jóvenes, que decidieron celebrarlo de dos maneras diferentes. Mientras la actriz optó por irse a dormir ya que al otro día madrugaba, el joven tomó otro rumbo: salió a festejar la victoria familiar a un bar.

“Cuando la película de José Luis Campanella gana el Oscar, ¿se acuerdan? Nosotros vivíamos los cuatro juntos en casa. Él (por Nicolás) ya había terminado el colegio y yo todavía iba”, dijo Yoyi en Luzu TV. Acto seguido, contó que quien era el encargado de llevarla a la escuela por la mañana era su hermano, quien la “llevaba seguido”. “Creo que yo tendría 18 y él unos 24. (...) No recuerdo si era todos los días o solo algunas veces, pero muchas mañanas me llevaba él”, explicó dejando en claro que esta acción se realizaba de manera cotidiana.

Fue en ese contexto en el que reveló que sucedió en el interior de su hogar cuando su papá se coronó ganador de la estatuilla: “La noche en que ganó la película, yo ya me había dormido. Después me desperté, fui a ver la tele y vi que había ganado. Me sorprendí, pensé ´¡qué sorpresa!´ y me volví a la cama”. Nicolás en cambio, realizó planes.

Nicolás Francella y su hermana Yoyi revivieron uno de los momentos más divertidos juntos

Para sorpresa de la hija de Guillermo Francella, su hermano mayor decidió salir a celebrar. “Yo voy a celebrar dijo y se fue a un boliche”, disparó la chica despertando las risas de sus interlocutores que no podían creer el desenlace de esta historia. “A mí me parecía algo lindo para festejar, pero él se fue solo al boliche con la excusa de que ´somos ganadores´. Eran como las cuatro y cuarto de la mañana. Dijo ´voy a festejar´ y se fue”, afirmó durante el programa que se emitió en 2023.

“Nos encontramos en el palier, nos dimos un abrazo y me fui. Ahí me dice: ´me tenés que llevar mañana al colegio´”, sumó el primogénito del intérprete de Homo Argentum. A la mañana siguiente, cumplió con su deber y la llevó al establecimiento educativo, aunque con unos minutos de retraso: “Al otro día fue un caos. “Yo llegué tardísimo al colegio, todo desordenado, como a las corridas. Él volvió directo desde allá, cansado, diciendo ´¡qué tarde, llegué tarde!´”, recordó.

Lejos de quedar en una discordia o malestar entre ambos, los hijos de Guillermo Francella revivieron esta anécdota como un hecho divertido entre hermanos. “Un desastre, Nico, un desastre”, concluyó Yoyi entre la carcajada cómplice de Nicolás y los allí presentes que escucharon incrédulos el relato de esta insólita ocurrencia.

