Guillermo Francella expuso las maldades de sus hijos, Yoyi y Nicolás, en el grupo de WhatsApp familiar: “Muchas veces tienen razón”

Guillermo Francella y sus hijos Yoyi y Nicolás están más que instalados en el ambiente artístico y en los medios de comunicación, sin embargo, poco se sabe lo que sucede en la dinámica familiar. En este marco, el célebre actor fue entrevistado por Guido Kaszka y Claudia Fontán para Botón Rojo, en el stream de La 100 FM, donde abordaron los detalles de sus proyectos laborales, como así también, los pormenores del vínculo que mantiene junto a sus herederos. En este marco, habló de las maldades que recibe por parte de los jóvenes hermanos, aunque terminó admitiendo que “Muchas veces tienen razón”.

Guillermo Francella se sinceró acerca de sus hijos Yoyi y Nicolás

Desde que Yoyi y Nicolás comenzaron a transitar sus carreras en la pantalla chica, Guillermo Francella siguió de cerca sus pasos, pero dejando que cada uno de ellos indague sus propias facetas artísticas. Asimismo, en declaraciones públicas admitió tener un buen vínculo con ellos a tal punto de crear un WhastApp familiar al cual bautizaron con el nombre de una película que fue un éxito mundial. "Con la familia tenemos un grupo que se llama El clan... Somos claneros, los Francella somos claneros. Es una buena pregunta si se llama así desde la película (de industria nacional) pero creo que siempre se llamó así", explicó el dramaturgo en diálogo con el podcast.

Guillermo Francella | Instagram

En este marco, aseguró: "Hay muchos chistes. Hay mucho meme. Hay mucho humor. Los chicos son muy graciosos. Aparte, cuando me agarran a mí en alguna, me internan”. Acto seguido, admitió: “En algún momento puedo estar un poco extemporáneo, me sacan de juego enseguida. Son piolas, muy simpáticos". Esta definición generó confusión en el conductor quien le pidió que ampliara el concepto. "Lo de extemporáneo significa fuera de tiempo. Como que hago algo en la vida, comportamientos, reacciones... Yo soy muy tano, muy calentón, por más que ahora estoy mejor. Se enojan enseguida porque yo soy muy temperamental. Y ellos, todos están en otra zona. Que suelte todo... ¡hasta cuándo querés que suelte!", reconoció.

Guillermo Francella se apoya en la contención de sus hijos

La exposición pública de Guillermo Francella muchas veces lo coloca como blanco de críticas, sobre todo, después de las repercusiones acerca de sus declaraciones sobre el cine de autor. "Si está pasando algo como querés que suelte. Me dicen ´te comprendo que te esté pasando algo´. Dejame, dejame, dejame...", ironizó acerca del complot y la maldad de sus hijos para abordar un tema que lo acongoja y le produce enojo.

Pese a que su carácter va a contramano a cómo se perciben las nuevas generaciones -incluidos Yoyi y Nicolás-, el protagonista de Homo Argentum reconoció que en muchas oportunidades el punto de vista de sus hijos es el más acertado. "Hablando dos idiomas en ese sentido, pero bueno, yo los sigo... Los escucho porque, a veces, tienen razón. Pero bueno, como hago para ponerme un freno de mano hasta acá...", admitió.

De esta manera, Guillermo Francella no sólo manifestó una vez más cómo es el vínculo que mantiene con sus hijos Yoyi y Nicolás en el ámbito privado, sino que, además, destacó las facultades con las cuentan los jóvenes actores para desdramatizar situaciones que son externas y que no dependen de uno. Al igual que su papá, recurren al humor como herramienta efectiva para abordar situaciones cotidianas que producen enojo. Aunque los hermanos Francella acuden a las burlas y chascarrillos, implementando frases y gestos populares, para retarlo en caso de ser necesario.

NB