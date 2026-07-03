Zaira Nara mostró la exclusiva piscina que colocó en su nuevo estudio

Zaira Nara dio a conocer una propuesta que resalta por la originalidad en la composición del jardín de su nuevo estudio, con un enfoque que combina funcionalidad y estilo. La planificación del espacio se orienta a generar un entorno dinámico, en el que conviven texturas, colores y estructuras que aportan movimiento. La integración de cada sector con el resto de la construcción refuerza la coherencia estética del proyecto, consolidando un espacio versátil.

Zaira Nara sorprendió con la exclusiva piscina de su nuevo estudio

Zaira Nara presentó un proyecto que combina arquitectura y paisajismo en su nuevo estudio, donde la piscina se convierte en el eje central del espacio exterior. La propuesta se aleja de los modelos tradicionales y apuesta por una estética retro con impronta de diseño de autor, pensada para dialogar con la construcción y generar un ambiente único. Este diseño no solo cumple una función recreativa, sino que también se integra como un recurso visual que aporta identidad al jardín.

Zaira Nara

El detalle más llamativo se apreció en un video que la modelo compartió en sus redes sociales, donde el revestimiento que rodea la pileta impactó a todos. Está diseñado con un damero en tonos terracota y crema. Este patrón geométrico rompe con los pisos clásicos y aporta dinamismo visual, evocando estilos balnearios de mediados del siglo XX y patios mediterráneos. La elección cromática introduce calidez y personalidad. Además, permite que el sector se convierta en un punto focal dentro del patio, reforzando la estética retro.

La integración con el entorno se logra a través de un contraste de texturas que potencia la presencia de la piscina. La pileta que decidió colocar Zaira Nara emerge sobre un suelo de piedra partida que resalta el protagonismo del damero, mientras que la vegetación densa y los árboles de copa frondosa enmarcan el sector, aportando frescura y privacidad. Este telón natural suaviza las líneas rectas de la construcción y genera un equilibrio entre lo orgánico y lo estructural.

El diseño arquitectónico del estudio complementa la propuesta, con una fachada blanca, ventanales en hierro negro y techos de tejas coloniales. La piscina no funciona como un elemento aislado, sino como parte de un oasis urbano que integra modernidad y tradición. La disposición de los ambientes y la coherencia estética refuerzan la idea de un proyecto integral, donde cada detalle dialoga con el resto de la construcción.

Conexión con la naturaleza y variedad de colores: El nuevo playroom de la oficina de Zaira Nara

El proyecto de Zaira Nara se completa con un playroom que refuerza la idea de conexión con la naturaleza y la incorporación de colores vibrantes. El espacio fue diseñado con una paleta amplia que incluye tonos intensos y texturas diversas, generando un ambiente dinámico y estimulante. Esta propuesta busca crear un entorno que invite a la interacción y al disfrute, con un estilo que se adapta a diferentes usos. La modelo compartió cómo terminó esta obra con un tierno video junto a su hijo, Viggo.

Zaira Nara

La propuesta combina mobiliario de líneas simples con detalles en madera y textiles suaves, creando un equilibrio entre lo funcional y lo estético. Los colores aportan dinamismo, mientras que las texturas invitan al confort y al uso cotidiano del lugar. La disposición de los muebles permite que el espacio sea flexible y se adapte a distintas actividades, desde momentos de descanso hasta encuentros sociales. Este diseño refuerza la idea de un ambiente versátil que se integra con el resto del proyecto.

La presencia de ventanales amplios permite que la luz natural sea protagonista, integrando el interior con el entorno verde del patio. Esta apertura hacia el exterior refuerza la sensación de amplitud y conecta el playroom con la piscina y el resto del estudio. La relación entre interior y exterior se convierte en un recurso clave para potenciar el playroom de Zaira Nara. La iluminación natural, sumada a la vegetación cercana, aporta frescura y continuidad visual, generando un ambiente armónico.

Zaira Nara presenta un proyecto que integra arquitectura y paisajismo en un mismo espacio, donde cada detalle fue pensado para lograr coherencia y funcionalidad. La combinación de texturas, colores y estructuras genera un entorno armónico que se adapta a distintos momentos de la vida cotidiana. Tanto la piscina como el playroom se consolidan como sectores complementarios que aportan versatilidad y personalidad al estudio.

VDV