Zaira Nara dio un paso más con el fashionismo mundialista con unas originales botas

Zaira Nara fue una de las celebridades argentinas que, gracias a su trabajo en la televisión nacional, logró viajar a Estados Unidos para cubrir la fase de grupos y seguir a la selección en los primeros partidos del Mundial 2026. Con su regreso al país, decidió compartir algunas de las postales que quedaron guardadas en su recuerdo, y dejó en claro que este viaje sirvió para imponer los colores albicelestes como ideales para look de alto impacto y apuestas para la temporada de altas temperaturas. Sin embargo, entre todos los looks que lució, dio un paso más con el fashionismo mundialista con unas originales botas que se llevaron todos los halagos.

Las botas "argentinas" de Zaira Nara con el que elevó el fashionismo mundialista

Las botas "argentinas" de Zaira Nara con el que elevó el fashionismo mundialista

La Argentina no solo es tendencia por los talentos que recorren las industrias internacionales. Sus tradiciones, colores y personajes característicos se volvieron una forma de inspiración para las grandes firmas y modelos de todo el mundo. No hay que olvidar como, en la Semana de la Moda de Milán, el director creativo argentino Adrián Appiolaza diseñó la colección Otoño/Invierno 2026 para la casa de lujo italiana Moschino, transformando por completo la pasarela en una carta de amor e ironía a sus raíces porteñas.

En el Mundial 2026, y más allá de la alta costura, la combinación celeste y blanco se consolidó como una tendencia estética masiva en el circuito de la moda impulsado por el furor mundialista y el auge del Sportcore. Zaira Nara se consolidó como una de las modelos que viajó a Estados Unidos para cubrir los partidos de la selección argentina e impuso el fashionismo albiceleste, con diferentes apuestas que fueron desde los looks cancheros o elegantes hasta los accesorios más originales y frescos para la temporada de verano. En un posteo sobre recuerdos de sus últimos días cubriendo el más grande evento, se llevó los halagos de sus seguidores al apostar por el maximalismo patriótico en una de las declaraciones de estilo más audaces de la temporada: las botas "argentinas".

Una musculosa de ribb clásica en azul noche combinada con unos shorts de denim de lavado claro y tiro alto, y accesorios delicados como unos lentes de sol, fueron el look perfecto que permitió que el calzado se robara la atención de todo. El mismo se construía de los colores de la bandera argentina, con una caña alta y rígida, una terminación en punta ultra afilada y un taco cuadrado. De esta manera, impuso el fashionismo mundialista, y se sumó a la intervención de la camiseta y prendas clásicas para alentar con ideas originales e inesperadas.

Las botas "argentinas" de Zaira Nara con el que elevó el fashionismo mundialista

La intervención y el mundial como centro de inspiración: Zaira Nara se sumó a la moda para alentar a la selección

Surgido de redes sociales, y de las ideas originales de algunos usuarios por cambiar prendas que tenían y transformarlas en algo mejor, más sensual y más acercado a la tendencia, el fenómeno cultural masivo del "Upcycling Mundialista" apuesta por intervenir la camiseta, para dejar de usarla holgada o simplemente suelta, y crear piezas de diseño exclusivas para alentar a la selección de cada uno de los países. Muchas de las modelos y celebridades que fueron a acompañar a la Argentina en la fase de grupos dieron cátedra de cómo lucirse, imponiendo el corset firme o la campera de jean crop top.

Zaira Nara, siguiendo su búsqueda original y sus prendas que generan debate, también se unió al mundial como centro de inspiración de moda, y alentó a la selección argentina con diferentes apuestas que enamoraron a todos. Desde el enterizo sportcore, pasando por los pantalones holgados y frescos con estampados de espacios característicos hasta las botas de los colores de la bandera, la modelo demostró que con detalles y siguiendo los colores claros del verano se puede mantener el espíritu de la cancha y la pasión por lucir a la moda.

Zaira Nara se sumó a la moda para alentar a la selección

Sus seguidores no dudaron en acompañar el viaje de Zaira Nara durante sus días en Estados Unidos, en el contexto de la cobertura del Mundial 2026. Ya en su regreso a la Argentina, la modelo no dejó de dar cátedra en la moda y con los colores albicelestes, y dio un paso más con el fashionismo mundialista con unas originales botas.

A.E