Así es la oficina que Zaira Nara diseñó desde cero: colores neutros, muebles curvos y un estilo orgánico

Zaira Nara llamó la atención en redes sociales al compartir el sitio que pensó, diseñó y decoró especialmente para cumplir con su agenda laboral. Se trata de su oficina, donde la conductora también mantendrá reuniones laborales y pasa tiempo creando contenido para su cuenta de Instagram.

Lujo, confort y minimalismo: Zaira Nara compartió su elegante oficina

Zaira Nara volvió a abrir las puertas de su intimidad y sorprendió a sus seguidores al mostrar uno de los ambientes más especiales de su casa de Buenos Aires. A través de sus historias de Instagram, la modelo realizó un recorrido por su oficina y mostró la decoración elegida. Tal como se puede ver en el video, al que tituló "La oficina de mamá", el espacio se encuentra ubicado en la planta alta de su propiedad y es ideal para reuniones de trabajo, producciones de contenido y momentos de preparación antes de cada compromiso laboral.

Fiel a su gusto por los interiores minimalistas y sofisticados, la empresaria diseñó este ambiente desde cero. Allí predominan las líneas limpias, los materiales naturales y una estética contemporánea que sigue algunas de las principales tendencias en decoración.

Zaira Nara

Según se observa, la oficina se desarrolla en un lugar de planta abierta con techos altos revestidos en madera pintada de blanco, vigas a la vista y grandes ventanales con vidrios partidos que permiten el ingreso de abundante luz natural durante el día, una característica que potencia la sensación de amplitud.

Las paredes completamente blancas funcionan como un lienzo neutro que resalta cada una de las piezas de mobiliario elegidas por la modelo como también los marcos negros de los ventanales. El piso claro aporta continuidad visual y refuerza el concepto minimalista. Para este rincón de su hogar, Zaira Nara no dudó en dividirlo en distintos sectores que están conectados y logran un diseño funcional.

Así es la oficina que Zaira Nara diseñó desde cero

Uno de los rincones que más llamó la atención fue el área de estar, donde Zaira Nara apostó por una composición inspirada en el estilo orgánico, una de las tendencias más fuertes en interiorismo. El mismo se destaca por crear lugares cálidos y relajados mediante materiales naturales, formas curvas y una paleta de colores neutros.

Este ambiente está protagonizado por un gran sofá modular curvo en tono gris claro, acompañado por almohadones en colores rosa y gris que aportan calidez. Frente al sillón, la top model ubicó una mesa ratona circular blanca de líneas simples y dos butacas tapizadas en un delicado tono rosa empolvado, que suman un toque femenino sin romper con la armonía cromática del ambiente. Además, se visualiza una alfombra de fibras naturales, similar al yute. Este material se convirtió en los últimos años en uno de los favoritos del diseño contemporáneo por su capacidad para aportar textura y calidez.

Así es la oficina que Zaira Nara diseñó desde cero

Por otro lado, Zaira Nara diseñó un comedor para reuniones de trabajo y encuentros laborales. Allí sobresale una mesa redonda de gran tamaño con acabado simil piedra o cemento, rodeada por modernas sillas transparentes de acrílico, una combinación jugada y moderna. Cabe resaltar que esta elección en formato circular rompe con las tradicionales mesas rectangulares de oficina, aportando así una imagen más descontracturada.

El camarín amplio, luminoso y moderno de Zaira Nara

Como buena modelo, Zaira Nara también incorporó un sector especialmente pensado para peinado y maquillaje. La preparación para cada uno de sus compromisos laborales es esencial para ella, por lo que realizó un camarín que esté a la altura. El mismo cuenta con un espejo rectangular rodeado por luces tipo Hollywood, sillas y estantes flotantes pintados de blanco. Este detalle le permite exhibir productos de belleza o elementos decorativos.

A diferencia de los otros lugares, como el living y comedor, este rincón mezcla funcionalidad con una estética propia de los estudios de producción. Sin embargo, también predominan las claves del minimalismo cálido, una corriente que fusiona la simpleza del diseño contemporáneo con materiales nobles y una paleta neutra.

Así es la oficina que Zaira Nara diseñó desde cero: colores neutros, muebles curvos y un estilo orgánico que marca tendencia. La presentadora muestra, una vez más, que su estilo personal también se refleja en cada ambiente de su casa. En este caso, se trata de un rincón que posee un comedor, una sala de estar y un camarín profesional con una estética multifuncional, luminosa, moderna y elegante.