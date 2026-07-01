Los looks más sensuales de Zaira Nara en el Mundial 2026

Como sólida referente fashion, un rol que fue consolidando con el tiempo, sus total looks son dignos de admiración. No importa si el escenario es una playa paradisíaca, la intimidad de su casa frente al espejo o las tribunas de un Mundial: Zaira Nara es dueña de un estilo que siempre genera sensación. En esa combinación de elegancia, prendas urbanas y detalles trendy, la conductora y hermana de Wanda Nara encontró una fórmula versátil que la convirtió en una de las figuras más inspiradoras de la moda argentina.

Zaira Nara posó con sus botas albicelestes

Su último guiño fashion llegó durante la cobertura periodística del Mundial, donde la influencer apostó por un look relajado compuesto por short de jean y musculosa azul, pero con una prenda que se llevó todas las miradas: botas altas con taco a rayas celestes y blancas. Cargados de referencias argentinas, cada uno de sus estilismos en Estados Unidos incorporó algún detalle patriótico, desde pañuelos de seda con flecos y el escudo nacional anudados sobre la cadera hasta un top blanco asimétrico combinado con denim. Así, Zaira logró resolver outfits cómodos para trabajar sin perder el toque chic que la caracteriza.

Zaira Nara en el Mundial 2026

Luego de tres semanas recorriendo distintos estadios de fútbol, la modelo regresó a la rutina en su hogar. "En las últimas 48 horas dormí cuatro horas en total. Pero jamás imaginé vivir tanta emoción. No puedo estar más feliz y agradecida de haber sido convocada por DGO Stream... Tenemos el mejor equipo. ¡Qué lindo es ser argentina!", escribió al despedirse de una experiencia tan intensa como inolvidable.