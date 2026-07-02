Celeste Cid mostró su radical cambio de look al estilo Tini Stoessel y Guillermina Valdés

Celeste Cid mostró una transformación en su apariencia que llamó la atención por el contraste con su look anterior. En esta ocasión, optó por un tono más clásico y versátil, acompañado de un corte con movimiento y textura que realza su presencia. La elección refleja una nueva etapa en su estilo, marcada por la búsqueda de una imagen renovada y actual. El resultado se integra con un corte que aporta un aire diferente a su estética.

Celeste Cid se robó todas las miradas con su nuevo look

En las últimas horas, Celeste Cid compartió un video en el que mostró una transformación en su imagen que llamó la atención de sus seguidores. La actriz dejó atrás el tono rojo cobrizo que había lucido en los últimos meses y eligió un color más natural, un castaño chocolate cálido con reflejos suaves que aportan luminosidad y armonía a sus facciones. Este cambio representa un regreso a una paleta más versátil, manteniendo su corte y con un flequillo que enmarca su rostro con delicadeza.

Celeste Cid

El contraste con el estilo anterior de la actriz es evidente. Del rojo intenso y vibrante, cargado de energía, pasó a un tono más clásico y elegante que resalta su estilismo. El corte conserva ondas suaves y movimiento, lo que le da frescura y dinamismo, mientras que el nuevo color aporta un aire renovado. La actriz mostró el antes y después en un breve clip, dejando ver cómo esta elección transforma su imagen sin perder naturalidad.

La versatilidad de Celeste Cid se refleja en su capacidad para transitar entre estilos audaces y opciones más atemporales. Su cabello luce brillante, con un acabado que realza su presencia en cada aparición pública. Este cambio confirma una vez más su interés por explorar diferentes facetas estéticas, adaptándose a las tendencias sin perder identidad. El resultado combina elegancia y practicidad, ideal para acompañar tanto momentos cotidianos como producciones.

El tono chocolate por el que se inclinó la artista se posiciona como una de las tendencias más fuertes de la temporada por su versatilidad y capacidad de adaptarse a distintos estilos. Se trata de un tono cálido y profundo que aporta luminosidad natural al rostro, resaltando las facciones de manera armónica. Además, sus reflejos suaves en gamas caramelo o miel generan movimiento y textura en el cabello, logrando un acabado fácil de mantener.

De Celeste Cid a Tini Stoessel y Guillermina Valdés: El corte tendencia que marca la temporada

El corte que acompaña el nuevo color de Celeste Cid es un “shaggy bob”, un estilo que se convirtió en uno de los más populares de los últimos años. Inspirado en los cortes de los años 70, este look se modernizó con capas suaves y textura, logrando un efecto desenfadado pero elegante. Su versión más larga, como la que lleva la artista, aporta movimiento y versatilidad, adaptándose a diferentes estilos y ocasiones. La tendencia también se refleja en otras figuras del espectáculo.

Tini Stoessel

Por su parte, Tini Stoessel sorprendió recientemente con un estilo similar que se posiciona como uno de los cortes más buscados para el verano. Su versión más corta, con capas marcadas y un acabado ligero, refuerza la idea de un estilo práctico y juvenil que se adapta a distintas personalidades. Por su parte, Guillermina Valdés se renovó con una variante que deja atrás el bob clásico y apuesta por un corte más actual. Su elección confirma que este estilo se consolida como protagonista de la temporada, ofreciendo una alternativa moderna.

La combinación de capas, textura y flequillo convierte al shaggy bob en un corte versátil que se ajusta a diferentes largos y formas de rostro. La coincidencia entre Celeste Cid, la cantante y la empresaria marca una tendencia clara con el regreso de los cortes con inspiración setentera, adaptados a la estética contemporánea. Tanto en versiones más cortas como en estilos largos con flequillo, este estilismo se impone como el look del momento, uniendo frescura, movimiento y personalidad.

Guillermina Valdés

Celeste Cid mostró una transformación que suma un nuevo capítulo a su estilo personal. La actriz eligió un tono cálido y profundo que aporta luminosidad y armonía a sus facciones, acompañado de un corte con textura y movimiento que realza su presencia. Este cambio se integra con las tendencias actuales y refleja una propuesta estética versátil, capaz de adaptarse a distintos momentos y escenarios.

VDV