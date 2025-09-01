Zaira Nara y Tini Stoessel adelantaron la tendencia del calzado para el verano con las open boots

Zaira Nara y Tini Stoessel son dos celebridades que comparten un estilo similar al priorizar la sensualidad de sus atuendos. Con looks de diversos colores, y la utilización de diferentes prendas, marcan la tendencia remarcando su figura y la elegancia en cada uno de sus viajes. De esta manera, coincidieron en el calzado más elegido para el próximo verano argentino, e impusieron las open boots, un diseño original de botas que cada una lució a su manera.

Zaira Nara, Tini Stoessel

Open Boots: el calzado elegido por Zaira Nara y Tini Stoessel para el verano

Mientras que Zaira Nara impone su estilo junto a reconocidas marcas alrededor del mundo, y hace crecer su trabajo como modelo, Tini Stoessel disfruta de la vida enamorada con Rodrigo de Paul y se prepara para el increíble show que dará mostrando todas sus épocas. Las mujeres tienen objetivos diferentes, pero coinciden en su estilo sensual fashionistas. Es por eso que, en sus días de verano, optaron por el calzado tendencia de la próxima temporada: las open boots.

Se trata de unas botas que dan un efecto "abierto" gracias a que los cordones se enriedan en la prenda de quien las luzca, dando ese diseño de caña alta. Zaira Nara las marcó durante su viaje a México, donde, entre diversos looks, demostró la elegancia en un atardecer en la playa. Con un vestido total white, con transparencias sensuales, fue por unas open boots marrones, que les daba ese estilo campestre que ella busca en sus looks.

Las open boots de Zaira Nara

Por el contrario, Tini Stoessel las lució con un look más street, y siguiendo con el total denim más elegido por las influencers teens. En un recap de diversos eventos, optó por un top de un solo hombro y unas bermudas tiro bajas bien holgados. Para darle el toque sensual al estilo urbano, fue por las open boots negras, con una leve diferencia a las de Nara. Este calzado es más cerrado, dejando el efecto abierto a la parte delantera del mismo, y con una tela brillante para sostener el resto de la caña.

Las open boots de Tini Stoessel

Los seguidores y expertos fashionistas no tardaron en destacar estas botas y comenzar a buscarlas entre otras celebridades. Muchas de ellas las lucen con sus estilos personales, pero Zaira Nara y Tini Stoessel se volvieron las que la impusieron en la moda. A pesar de sus diferencias artísticas y laborales, ambas resaltan la sensualidad personal, con prendas que se destaquen por su originalidad. De esta manera, se vuelven de las influencias más importantes en la Argentina.

A.E