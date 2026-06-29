Zaira Nara regresó a su casa y mostró cómo la recibieron sus hijos, Malaika y Viggo: "Volvió mamá"

Zaira Nara regresó a su hogar en Argentina después de varios días de compromisos profesionales en Estados Unidos. La modelo vivió un reencuentro especial con sus hijos, Malaika y Viggo, quienes la esperaban con entusiasmo para compartir actividades simples y cotidianas. Entre mates y juegos, disfrutaron de un momento que reflejó la alegría de volver a estar juntos. El regreso también dejó ver detalles de proyectos personales que la empresaria tiene en marcha en su casa.

Luego de vivir la clasificación argentina en el Mundial, Zaira Narra se reencontró con sus hijos

Zaira Nara vivió un regreso cargado de emociones tras permanecer tres semanas en Estados Unidos cubriendo la fase de grupos del Mundial 2026. La modelo compartió, en sus redes sociales, imágenes de su reencuentro con Malaika y Viggo, quienes la recibieron con entusiasmo en su casa. En las fotos se los pudo ver juntos en la oficina de la modelo, un espacio que aún está en construcción, mientras compartían mates y pegaban figuritas del álbum del mundial. La escena reflejó la alegría de volver a estar en familia después de varios días de trabajo.

El reencuentro de Zaira Nara con Malaika y Viggo

El regreso también dejó ver detalles de la remodelación de su oficina, un proyecto personal que la modelo mostró en sus publicaciones. En uno de los videos que posteó en su cuenta de Instagram, se puede ver al hijo de la empresaria ingresando al lugar en obra y se sacó las zapatillas antes de entrar, gesto que se destacó con humor como “el respeto a la jefa”. La oficina se perfila como un espacio de trabajo y creación, y el momento compartido con sus hijos se convirtió en una muestra de cómo combina su vida profesional con la familiar.

Durante su estadía en Estados Unidos, Zaira Nara se dedicó a cubrir el Mundial, una experiencia que la mantuvo ocupada y lejos de su hogar. La vuelta a Argentina significó reencontrarse con la rutina y con los momentos simples que disfruta junto a sus hijos. El reencuentro fue celebrado con actividades cotidianas, como el mate y el álbum de figuritas, que se transformaron en símbolos de cercanía. "Volvió mamá", escribió junto a la publicación.

Además, la presentadora mostró cómo, más allá de los compromisos laborales, el regreso a casa tiene un valor especial. Malaika y Viggo fueron protagonistas de ese recibimiento, que reflejó la importancia de los vínculos familiares en su vida. La escena en la oficina en construcción, con juegos y mates, se convirtió en una postal de su regreso. Sus seguidores destacaron la conexión que vivieron tras días alejados con una íntima escena cargada de complicidad.

La travesía de Zaira Nara para volver a Argentina: “Tres aeropuertos en 24 horas”

El regreso de Zaira Nara desde Estados Unidos no estuvo exento de complicaciones. La modelo compartió que debió atravesar tres aeropuertos en apenas un día para poder llegar a Buenos Aires. En sus publicaciones mostró cómo fue ese recorrido, que incluyó largas horas de viaje: “3 aeropuertos en 24 horas y eso que no soy azafata”. La experiencia se convirtió en parte de la historia de su regreso, sumando detalles que reflejan lo que implica volver después de semanas de trabajo.

Zaira Nara

“Me voy con 100 años más de cansancio; el día que vuelva a dormir 8 horas, subiré hermosas fotos de estos días juntos. Pero nada de lo que suba va a representar la felicidad que me llevo de estos días juntos”, escribió en sus redes sociales resumiendo sus días en el exterior. Durante su estadía en Miami, combinó trabajo con momentos de descanso. Se la pudo ver disfrutando de la playa y también cumpliendo con compromisos profesionales, siguiendo de cerca el avance de la selección argentina en el Mundial.

Uno de los detalles más comentados del regreso de Zaira Nara a la Argentina fue la cantidad de equipaje que trasladó desde Estados Unidos. En una de las imágenes tomadas en el aeropuerto se podían ver tres valijas idénticas, alineadas y etiquetadas, que representaban apenas una parte del total de pertenencias que llevó consigo. Ese registro visual dejó en claro el volumen de objetos personales, ropa y posibles compras realizadas durante su estadía. “3 de 28. Tranqui”, escribió haciendo referencia al peso que tuvo su equipaje.

El regreso de Zaira Nara a Argentina

Zaira Nara cerró una etapa marcada por viajes y compromisos profesionales con un regreso que puso en primer plano la vida cotidiana junto a sus hijos, Malaika y Viggo. La modelo mostró cómo el reencuentro se convirtió en un momento especial, acompañado de gestos simples que reflejan la importancia de la rutina familiar. Entre proyectos personales y la logística de volver al país, su presente combina trabajo, organización y la compañía de sus seres queridos.

VDV