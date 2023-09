Zaira Nara estuvo presente ayer en la segunda noche del Bailando 2023 por América TV, en donde habló de todo, a raíz del cuestionario que comenzó haciéndole Marcelo Tinelli, sobre su plano amoroso y si volvería con alguna de sus exparejas, el más reciente el polista Facundo Pieres o el padre sus hijos, Jakob Von Plessen.

En ambos casos, la modelo negó una reconciliación con cada hombre, ya al que darse cuenta de lo que dijo, sobre que, si volvería para atrás con la intención de reconciliarse con una expareja, inmediatamente se retractó. Sin embargo, quien quiso saber más, fue Ángel de Brito.

Zaira Nara

Qué dijo Zaira Nara sobre su amistad con Paula Chaves

"Quería saber qué pasó con Pieres. Se separaron, te peleaste con tu amiga. ¿Por qué no viniste ayer que estaba Paula Chaves bailando?", indagó el conductor, de manera muy seria y Zaira, respondió tajante: "Yo vengo como embajadora de mi marca, no vengo a que ustedes me hagan preguntas, chicos", dijo, entre risas.

No conforme con la respuesta, de Brito volvió a insistirle: "¿Qué pasó con Pieres, con Paula y con todo eso?", la modelo no tuvo otra salida que responder: "Yo a Pau la amo, me parece que es algo que ya se habló y que no es el lugar ni el momento’’, empezó explicando.

Y continuó: ‘’Es algo que a las dos nos afecta y nos apena un montón, es cuestión de tiempo para que se acomoden las cosas". Finalmente, Ángel le preguntó si le gustó cómo bailó Paula Chaves en la apertura del Bailando 2023: "Sí, me encantó, también Caro, as dos. Bah, las tres Flor Vigna también, fue increíble como bailaron. La verdad las veo y digo 'qué lindo saber bailar así', unas diosas", concluyó Zaira Nara, con una sonrisa en el rostro.

D.M